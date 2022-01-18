T-ara昭妍結婚！情迷細9歲足球選手趙佑民　玩3年姊弟戀開花結果

【T-ara昭妍結婚】韓國女團T-ara出身的歌手朴昭妍宣布結婚，韓媒報導昭妍將與小9歲的足球選手趙佑民結婚，昭妍所屬的Think娛樂也證實此事，「經過確認，昭妍與趙佑民經過3年的熱戀，預計在今年11月結婚」。



昭妍在IG發文感謝粉絲，「以後會成為更成熟、穩定的我，用更好的音樂與各式各樣的活動報答大家，也會成為無論何時都與粉絲在一起的昭妍，謝謝。」

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34歲昭妍是於2019年透過友人介紹，與小9歲的趙佑民認識，穩定交往3年後就想結婚，不過新郎仍在比賽期間，等待賽季結束後才會舉辦婚禮，「昭妍身為趙佑民選手的賢內助，會與他一起準備本季比賽」。昭岩曾與Click-B成員吳鍾赫交往超過3年但仍分手，未婚夫趙佑民外型靦腆，活躍於水原FC（水原足球會），是近年討論度極高的選手。

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