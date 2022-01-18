COLLAR︱So Ching深夜食播冇停口　一個杯麵歎足40分鐘累Day破戒

女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）今日凌晨（18日）開直播引起不少笑話。一邊食杯麵一邊在Instagram上開直播的她，先與強尼（許博文）分享之間發生的趣事，So Ching表示自己出道後發現自己不擅長做訪問，為此會感到緊張，而強尼就分享在記者會上忽略So Ching一事，指自己記性問題而搞混了成員，所以不小心跳過了So Ching，他為此感到抱歉，仲話為了補償So Ching，下次會準備突擊問題，搞到So Ching大叫：「唔好啊！」而網民就好搞笑咁話：「個直播突然變成深宵道歉大會！」 ，不過就有不少的網民重點放在So Ching的杯麵上：「點解個杯麵食極都食唔完。」

Soching就解釋：「因為杯麵好大個，又發脹咗， 所以先會食咁耐。」不過SoChing所進食的咖喱海鮮杯麵只是比普通分量的杯面多26克，但是So Ching食了接近40分鐘，所以其實係佢食得慢就真。之後，So Ching就轉為與成員Day（許軼）直播，Day一開直播就話：「你搞到我好肚餓」，而So Ching話有人送光酥餅给她：「但是因為啱啱食完杯麵，所以食唔落」，不過轉過頭就見到So Ching不停食其他零食，去到Win Win（楊安妮）及芯駖（李芯駖）加入直播依然都食緊嘢，期間還令Day忍受不了飢餓爆出一句「我要去煮麵」而退出Live，場面相當好笑，網民紛紛留言問：「有無興趣代言杯麵」、「 點解個直播變在做空肚講宵夜」。不過So Ching解釋因為早前要拍攝MV不敢食太多，不過明天放假加上自己生理期快要來臨，所以現在才會食咁多！

點擊下圖睇下So Ching食咗乜嘢同靚相：