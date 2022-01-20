Ash鍾卓穎桃色緋聞後終上水　獲網民留言撐復出：我哋一定陪住你

ViuTV《全民造星IV》參賽者Ash（鍾卓穎）早前因桃色緋聞而形象受損，先是被台灣前夫揭發已離婚，再加上被影到與張天賦（MC）行超市，這個月她一直低調，只更新IG限時動態，似乎有意避開網民的留言。不過到了今日，她終於在IG出新post，有幾張與狗仔「芝麻」的合照，更說：「單純嘅陪伴最珍貴 你係我最珍貴嘅芝麻𝗠𝘆 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝘀𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗴𝘀. 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 𝗳𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘄𝗵𝗮𝘁, 𝗮𝗻𝗱 𝗜 𝘄𝗼𝗻’𝘁 𝗹𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗴𝗲𝘁 𝗵𝘂𝗿𝘁 𝗮𝗻𝘆𝗺𝗼𝗿𝗲, 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗻𝗼𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗿.」

好有愛。（IG@iamashleyyy____）

點擊睇Ash前夫離婚情深道別與兩人親密相片：

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對於Ash終於上水，不少網民留言力撐，有人留言說：「相信你會慢慢好起來 一齊加油💪🏻 撐你」、「你終於返黎啦🥺 要加油❤️❤️ 我地一定陪住你架」、「加油 好想繼續睇到舞台上既你 舞台上既你真係好閃 😢❤️ 唔好理人地既閒言閒語」。

Ash有極高人氣。（IG@iamashleyyy____）

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