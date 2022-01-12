青春不要臉｜「翻版李若彤」伍樂怡扮小龍女　驚人仙氣迷倒網民

《青春不要臉》講述一班各有夢想的年青人，透過在「夢工場」電視台的各種經歷，以汗水、淚水、歡笑及溫情交織出的成長故事。很多港人心中，八十年代影視圈遍地機會，只要肯搏肯捱必能獲得提攜、實踐夢想。為了更像真「還原」當年影視圈特有情懷，劇組花了大量時間做資料搜集，除角色原型來自當年紅極一時的電視台小生花旦外，就連劇中角色經歷，也參照了當年電視台部份藝人的親身經歷。另劇中很多道具亦是劇組千方百計四出「搜羅」得來，或是請道具部同事專誠「還原」當年經典。

伍樂怡話拍合成片之前要做足功課，肢體語言同動作都要跟番足。

劇組同時運用了影像技巧及無綫獨有的龐大珍貴資料影片資源召喚大眾集體回憶，透過CG特技將劇中角色融入當年資料影片，包括當年藝訓班試鏡及考試片段、香港小姐競選片段、《歡樂滿東華》及昔日經典劇集等，另外亦會重拍「還原」昔日經典片段包括《共享陽光》、《神鵰俠侶》及《他來自江湖》等；當年電視台當紅的小生花旦包括梁朝偉、黃日華、苗僑偉、湯鎮業等，亦會以特別形式在劇中與觀眾見面，聽落相當過癮。一眾角色中，以兒童節目監製櫻姐最為特別，皆因相關角色正正由兒童節目元祖級主持譚玉瑛飾演，別具意義。

余德丞飾演楊過。

今日劇組公布了合成片拍攝花絮照，照片所見，為了拍出能完美融入昔日資料影片的畫面，伍樂怡（Kelly）在鏡頭前作出了「多角度演出」。問到Kelly拍攝相關場口是否很高難度時，她笑謂最緊要事前做足準備功課：「拍之前要睇咗啲資料片先，肢體語言同動作都要跟番足，否則前咗少少或後咗少少，都會出咗位，就會key唔到。」她又大方分享拍攝《神鵰》玉女心經經典場口時的趣事：「嗰場想跟番原著係咁轉，但因為個轉盤壞咗，現場只能靠工作人員係咁幫我哋轉，我哋就要努力保持住上身嘅穩定性，諗番起都好搞笑。」

被網民封為「仙氣女神」的伍樂怡，飾演小龍女份外有說服力。

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