鐵拳英雄｜實力派王君馨效力TVB 14年上唔到位　仲要被小花搶風頭

王君馨曾憑着劇集《城寨英雄》中花曼一角而大受歡迎，她更在台慶頒獎禮上獲得「最受歡迎電視女角色」獎項，演技備受肯定。之後Grace在《心理追兇Mind Hunter》、《超時空男臣》、《是咁的，法官閣下》中的表現都大獲好評，可惜依然與視后一獎未有緣份，上年傳出因不滿在新劇《超能使者》的宣傳片及海報慘變「路人」，被上位小花劉穎鏇搶鏡。向公司反映後不獲回應，加上與無綫談續約傾唔掂數，決定跟無綫結束14年賓主關係。

Grace憑着劇集《城寨英雄》中花曼一角而大受歡迎。（電視截圖）

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新劇《超能使者》亦是《城寨英雄》同一班底，女主角由胡定欣變成唐詩詠，而當年因憑《城》中「花曼」一角成功上位兼勇奪「最受歡迎電視女角色」。可惜在新劇宣傳片段中，Grace只有數個揸槍鏡頭，樣貌亦被手槍遮著。相反劉穎鏇在片中有多個穿上性感裝束的刺激打鬥場口，比主角唐詩詠更為搶鏡。另外，劇集海報中Grace被安排在後排側邊位置，而劉穎鏇、唐詩詠、陳展鵬及陳山聰則站在前排，《超能使者》將會成為Grace暫時最後一部在TVB的劇集。

有指Grace心淡海報企側邊疑離巢。（劇集海報）

雖然在TVB未有發揮空間，但她亦有在個人YouTube Channel同大家分享自己的心路歷程，更以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲《Casada》，而且好評如潮，不但成為「903專業推介」亞軍歌，更在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上獲得華語金曲獎。Grace再推出新歌《尖叫》，還請來林德信擔任MV男主角，兩人在MV中突破尺度，床戲濕身樣樣齊，話題性十足！雖然Grace曾發文坦言選擇做獨立歌手並不容易，但就認為比做演員有更大的發揮空間，轉戰音樂界的她發展愈來愈出色！

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