東張西望｜吳幸美連環瘋狂事件薄　由加入節目開始已經做白老鼠

前日播出的《東張西望》有吳幸美深入將軍澳厚德邨直接向劣跡班班的公園自瀆怪叔叔迫問，揭發一宗典型隱蔽長者問題。她一個朝早更目擊兩次自瀆行為，吳幸美更衝上前問「你係咪做不雅動作？」、「知唔知犯法？」極度勇敢，怪叔叔唯唯諾諾承認有錯及知道犯法，吳幸美再追問：「其實你知唔知會嚇親小朋友？以後會唔會咁做？知唔知我哋可以報警？你會應承我哋啲咩？」

吳幸美上前迫問怪叔叔。（節目截圖）

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其實吳幸美並不是第一次有如此震撼的訪問，在2017年時，她被公司要求在10號「天鴿」來襲時當風更，吳幸美在直播中透露自己在深水埗拍外景，見到有好多招牌都塌下，佢表示自己同10風球好有緣份，「我媽咪同我講，當年佢係10號風球當晚發現懷孕，即係有咗我。所以都好有緣！」吳幸美其後接受《香港01》訪問時就指自己今次都係首次10號風球出外景，「網民陪住我工作，多謝佢哋嘅支持！以前東張西望都曾經試過風球下工作。」問到公司有無額外保險保障？吳幸美就話，「公司當然有特別保障，所以好安全的！我會繼續在東張西望為大家送上第一手消息！感謝支持！」

10號風球都要係Big Big Channel 開live。（截圖）

當風更算小事，在2016年吳幸美被公司要求試飲「瞓覺水」公開睡相，節目中喝完一大杯睡眠水的她，在休息30分鐘後便開始進入睡眠狀態。在歷時約一個半小時的測試中，自稱有認床習慣的她亦有入眠，但過程中表現平靜，沒有預期中的驚人演技，只有嘴部曾經開合數次的睡相。當時她接受《香港01》訪問時，對於一次又一次被指派做《東張》白老鼠，吳幸美非但不介意，還感激公司給予出鏡機會：「作為藝人我覺得是開心事，公司願意給予我出鏡機會，何樂而不為呢？」她亦不介意自己的睡相在鏡頭前公開：「我比較擔心觀眾會睇到作嘔，自己都豁出去，只是為工作。」

對於自己的睡相在鏡頭前公開，吳幸美坦言豁出去。（影片截圖）

不過講到最經典，一定要數到吳幸美嘗試「斷片酒」（美國果味酒Four Loko）！她在節目上先利申自己並沒有飲酒的習慣，當飲下約200毫升的檸檬味果味酒，約6分鐘後表示有點頭暈，其後鏡頭一轉，就見到她突然表現得異常興奮，不停又笑又喊，隔了20分鐘後更要伏在枱上休息，就算醒後表情仍然十分呆滯，對於工作人員的慰問也好像沒有太多反應。

真係好經典！（節目截圖）

再遠少少，2015年節目請來「緊急應變安全中心—安全主任」梁國安發出一個「比較有震撼性少少嘅聲音」，嚇到吳幸美成個人彈開！

嚇到吳幸美縮晒。（節目截圖）

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