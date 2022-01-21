單身即地獄︱宋智雅巨星級廣告費曝光　比韓流明星更高價嚇走品牌

《單身即地獄》宋智雅近日陷入用假名牌爭議，她馬上上傳手寫信道歉，亦從IG及YouTube下架多達百個假貨相關內容，白富美人設大崩壞。近日有韓國傳媒公開宋智雅爆爭議前的廣告費，比韓流明星更高的開價，曾嚇走不少品牌。



根據《@star1》的報導指，宋智雅在IG等社交平台發一篇廣告文的話，每篇文章開價3,000萬韓元（約19.6萬港元）；如果是YouTube的廣告影片的話，每條影片的廣告費則高達8,000萬韓元（約52.2萬港元）。有指宋智雅通過《單身即地獄》爆紅後，一雪糕品牌原來打算邀請她幫忙在IG及YouTube賣廣告，但宋智雅公司竟開價9,000萬韓元（約58.7萬港元），因而令品牌打退堂鼓。

宋智雅在IG發篇廣告文索價約19.6萬港元。（IG/@dear.zia）

韓國媒體指出宋智雅身份只是網紅，YouTube訂閱人數只有約60萬左右，質疑她的廣告費卻比韓流明星還要高，因此以「巨星級天價」形容。可是儘管宋智雅被批開價太高，但由於她於《單身即地獄》後的關注度非常高，因此工作已排到今年5月。不過現時宋智雅身陷爭議，未知品牌會否接連取消合作。

宋智雅的廣告費曝光後，被質疑比韓流明星還要高。（IG/@dear.zia）

同場加映：《單身即地獄》宋智雅陷着假名牌爭議 發文道歉承認部分為假貨

按圖睇宋智雅疑似穿過的假名牌：

+ 7

按圖睇更多Freezia福利照：