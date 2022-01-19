單身即地獄｜宋智雅捲假名牌爭議後　再爆30億豪宅由中國公司所租

現年25歲的韓國YouTuber宋智雅（Freezia）近日因出演有「韓版慾罷不能」之稱的Netflix真人騷《單身即地獄》而爆紅，最近卻被爆出她着假名牌的爭議引起極大輿論，雖然她已經周一（17日）發文道歉承認錯誤，但昨日（18日）又傳出她30億韓元（約2000萬港元）的豪宅原來是一間中國經紀公司租的，令其白富美人設完全崩壞，批評聲音不斷。



宋智雅因出演Netflix真人騷《單身即地獄》而爆紅。（Netflix影片截圖）

《單身即地獄》宋智雅陷着假名牌爭議 發文道歉承認部分為假貨

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諧星李相俊於去年2月公開一條名為「獨自住在30億韓元豪宅裏的女子（Freezia」YouTube影片，公開宋智雅位於首爾聖水洞的「首爾林Trimage」豪華大屋，演藝圈不少名人巨星都是屋苑住客，包括少女時代成員Sunny、Super Junior隊長利特以及BTS成員柾國等。影片中清楚見到宋智雅的客廳擁有能將漢江美景一覽無遺的落地大玻璃，屋內裝修以雲石為主，而且有不少擺設都是名牌LOGO，驟眼看滿是奢華的感覺。然而，如今卻爆出原來這間屋並非由宋智雅所擁有，實質上是付月租，而金主則疑是一間中國經紀公司，令不少人質疑宋智雅的人設全是虛假的：「那條頸巾都是假的」、「就像假的人生」、「真的很多Chanel呢～」。

諧星李相俊於去年2月公開一條名為「獨自住在30億韓元豪宅裏的女子（Freezia」YouTube影片。（YouTube：주간이상준）

宋智雅曾公開位於首爾聖水洞的「首爾林Trimage」的豪宅內部。（YouTube：주간이상준）

有網民指出宋智雅給李相俊戴的Chanel頸巾都是假貨。（YouTube：주간이상준）

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宋智雅過去經常以滿身名牌亮相、介紹名牌產品和公開豪宅而受到關注，對於被指愛炫富她更曾經表示自己並非富二代，又澄清自己非靠家人才擁有現在的富裕生活，因此爆出她買假名牌後引起極大爭議，批評她是「大話精」又不懂得尊重智慧財產。智雅於周一（17日）在Instagram撰寫手寫信道歉承認使用部分假名牌的事實，但依然輿論不斷，如今再爆出連豪宅都是月租的，人設和人氣均受到極大重創。

宋智雅過去經常以滿身名牌亮相。(Instagram：@dear.zia)

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