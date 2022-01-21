宋智孝無法接種新冠疫苗需隔離10日　公司忍痛公開病歷

昨天（20日）Super Junior銀赫確診新冠肺炎，由於三天前曾參與《Running Man》錄影，因此劉在錫、金鍾國和Haha等主持全部都要緊密停工接受檢測。宋智孝的檢測結果雖為陰性，但就因仍未接種新冠肺炎疫苗，而需自我隔離10日。



新冠肺炎︱Super Junior銀赫初步確診 3日前曾錄《Running Man》

《Running Man》主持已馬上停工並接受檢測。（SBS）

宋智孝公司今天公布檢測結果為陰性後，同時提及因她未接種疫苗，為安全起見需進行10天居家隔離，並缺席24及25日的《Running Man》錄影。公司講到宋智孝因自小對西藥有敏感，2011年為了快速恢復體力消化忙碌行程，曾嘗試吊鹽水的方法，可是卻出現了呼吸等的危急狀況，需緊急送到醫院就醫。至此宋智孝的身體對抗生素相關治療出現了異常反應，因應醫生建議，所以一直未有打疫苗。

宋智孝因對西藥敏感，因此一直未有接種新冠肺炎疫苗。（IG/@my_songjihyo）

宋智孝需要隔離10日缺席錄影同時，今天也傳出全昭旻於19日完成腳掌骨折手術，同樣將缺席錄影的消息。有指全昭旻並非在工作途中受傷，目前已順利完成手術並康復中，暫時還未決定何時復出。

全昭旻曾因腳掌骨折而將缺席《Running Man》錄影。（IG/@jsomin86）

+ 19

同場加映：宋智孝瀏海造型被《Running Man》主持嫌棄 盤點女神最崩壞造型

點撃睇精選女神最崩壞造型：