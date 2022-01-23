百姓的味道 |謝霆鋒旗下新人才貌兼備　四胞胎伯克利音樂學院畢業

謝霆鋒擔任主持的戶外美食真人騷《百姓的味道》已接近尾聲，每一集霆鋒都會與一位好友前往對方相關的地方，探訪當地美食，聆聽背後故事，有歡笑亦有感動，節目充滿人情味。



最新一集中，霆鋒去到南京，同旗下新人組合「感應Telepathy」一起拍攝今集。雖然在去年才推出第一首單曲《感應》，但其實這個「組合」由1999年8月11日出生開始，已經備受矚目，因為她們是四胞胎朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔，被當地民眾稱為「南京四小鳳」，從小在大家的關注下成長，樣貌一模一樣，笑起來有兩粒梨渦，看上去清純、甜美，頗有文藝氣息。

四姊妹是鋒景文化旗下藝人。（微博@百姓的味道）

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2018年，四姊妹同時考入美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music），各自識不同的樂器，包括鍵盤、鼓、結他、Bass，雖然樣貌一樣，但在性格、風格以及才華方面卻不同，因此隨著年紀的增長，四姊妹也逐漸對頻繁見報有些反感，希望撕掉「南京四小鳳」的標籤，做獨立的個體，讓大家關注她們的個人能力。

謝霆鋒指導四姊妹音樂現場。（微博@百姓的味道）

對此，霆鋒也深有感受：「其實我小時候跟你們是一樣的，反正我幾個小時大，就已經上了第一個封面，還挺醜的，連皮都是皺的那種醜。然後每年要拍一個全家福，稍微有一點叛逆的心態。」並在微博轉發「感應Telepathy」長文，坦言從她們身上看到自己，同樣出生在關注下，鼓勵新人努力，總會被看到。

霆鋒在微博回應四姊妹，指在她們身上看到自己，並鼓勵新人努力。（微博截圖）