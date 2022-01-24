三台收視報告｜《鐵拳英雄》唔爭氣　香港人唔鍾意睇帶貨

三台收視報告又再出爐，今次的日期是1月17日至1月23日。今次TVB有《青春不要臉》首播，不過成績一般，但比起《鐵拳英雄》還要好一點。至於ViuTV也有自家劇《IT狗》播出第二周，但收視竟然不如韓劇《哲仁王后》。



先講TVB，上星期只錄得20.9點的《鐵拳英雄》，今周下跌0.5點至20.4，說實在成績不太理想，尤其是《城寨》班底一直有保證，但可能太過換湯不換藥，令觀眾失去新鮮感，致收視進一步下跌。而首播的《青春不要臉》，雖然未能承接上周《異搜店》結局篇（25.5點）的強勢，只錄得21.1點，但都在卡士、成本應該都比《鐵拳英雄》低，所以效益比較高。

《鐵拳英雄》收視未如理想。（劇照）

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而ViuTV方面則繼續保持良好勢頭，自家劇集《IT狗》在今周錄得4.6點收視，比上周的4.1點高出0.5，但依然不是ViuTV最高收視的節目。晚上八時半播出的韓劇《哲仁王后》，今周錄得4.7點，成為本星期全台最高收視的節目，而《哲仁王后》播出已經四周，分別錄得3點、3.7點、4.1點和4.7點，每星期都有顯著的上升，看來今次外購很成功。

估唔到《哲仁王后》咁受歡迎！（劇照）

另外值得一提的是，TVB星期四、五綜藝時段播放的《新春開運王》連續三周保持在13點以上的收視，成績算是近期比較好的節目。相反在星期一至五播放的《識貨2》，暫時仍未能衝破10點，而接著會播放15分鐘的《識貨特賣場》和《新春靚價到》，一直都只是在6-9點徘徊，可能觀眾對這類帶貨節目不太感興趣。

觀眾都係鍾意睇《新春開運王》。

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