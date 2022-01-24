搵鬼去電視城｜夜探電視城停車場　王虹茵嚇到手震：周圍好多靈體

由C君（鄭詩君）擔任Creative Director的無綫J2，上年11月開始「新時段，新態度」，於晚上黃金時段推出一連串不同風格綜藝節目，務求更貼近年青人市場。逢周一晚11點播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

王虹茵首先出動。

今晚將會播出最後一集，今集探靈地點是電視城停車場，「探靈勇者」分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred）。首先出發的Sharlene拿着靈探機在停車場四處探測，期間靈探機突然瘋狂「爆錶」，且一直未能回復「平靜」，Sharlene見狀嚇到雙手狂震：「好驚呀！拍咗咁耐呢個節目，我都係第一次見到靈探機咁，我懷疑周圍有好多（靈體）！」而第二位出發的徐文浩走入極少人使用的後樓梯，他沿着不規則三角形設計的樓梯探索，最後誤闖神秘地方，Fred在節目中表示四周環境猶如醫院殮房一般，聽落令人心寒！Fred忍不住說：「呢度真係好奇怪，唔知咩地方嚟？」

第二位出發嘅係徐文浩。

最後Fred去到停車場最陰森的一層，手上的靈探機亦即時有反應，他說：「加晴話呢度係最多靈體嘅地方，有幾十隻喺呢一層！」Fred又透露拍攝這一集前，曾與製作組前來睇景，但當天發生詭異事件，Fred更嚇到逃跑，而最新一集集將會公開當日的恐怖片段！

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