夢華錄｜劉亦菲隔15年再演古裝劇　氣質盡現演女強人同樣靚

內地女星劉亦菲自2003年出道至今在電視劇上塑造了不少經典角色，包括《天龍八部》飾演的王語嫣﹑《仙劍奇俠傳》飾演的趙靈兒﹑《神鵰俠侶》飾演的小龍女等，憑着出眾的容貌同氣質，令她獲得「神仙姐姐」美譽，是圈中公認的大美人。

近年只專注在電影圈發展的她，在相隔15年後接拍劇集《夢華錄》，最近網上亦曝光了多段劇集預告，其古裝裝扮再次驚艷不少網友，引來大家一片討論。

劉亦菲相隔多年接拍電視劇《夢華錄》。（劉亦菲微博圖片﹑《夢華錄》微博圖片）

從曝光的預告可見，身穿古裝的劉亦菲相當漂亮，人物簡約的服飾設計突現她溫婉柔和的氣質。在劇中飾演趙盼兒的她是一間小茶坊的掌櫃，後來經過種種磨難後，她將小茶坊發展成汴京最大的茶樓，讓她在汴京有一席之地。而為了詮釋人物的堅毅感，劉亦菲在劇中有不少展現女強人無畏無懼一面，不乏有耍劍的場面，其一雙眼神相當凌厲，非常帶感。

劉亦菲眼神凌厲。（影片截圖）

另外，在預告中她跳扇舞的一幕相當唯美，令不少網友印象深刻。雙手各拿圓扇揮轉的她，相當有自信地表演，而且在一處舞台中央進行跳舞訓練旋轉的畫面，散發一種靈動氣質，網友都有讚無彈。再加上劇集使用的暖色調鏡頭，讓整部劇看起來相當有質感，未播之前網友已經對該劇好評如潮。有傳劇集今年內會播出，我們就拭目以待。

劉亦菲跳扇舞一幕好靚啊！（影片截圖）

正因為相隔15年後再有古裝電視劇播出，就勾起網友不少劉亦菲過往的古裝造型，《神鵰俠侶》中小龍女的冰冷感盡現仙氣﹑《仙劍奇俠傳》中的趙靈兒展現活潑可愛一面﹑《天龍八部》中的王語嫣則比較靈動，每一位人物詮釋有鮮明個性，外表更是有讚無彈。

劉亦菲的古裝裝扮非常出眾。（微博圖片）

多年來無論在劇集還是現實生活上，對於劉亦菲的外貌大家都是給予肯定的，但自己對「美」存在甚麼標準呢？近日，她就接受訪問時提及到，言語間就是表示內在美勝過外在美：「我覺得美是每個人的這個認知不同，但是揉到自己的一個內心情緒，你有想表達的東西的時候，我覺得你可能才是最美的，要不然美就是美而已。」還表示在得到人家稱讚的時候，絕不能有驕傲自我感覺良好的狀態出現：「我覺得認可當然是非常高興的一件事情，我覺得有一句話說得特別好，就是誇你的時候你別飄，有這個所謂的問題的時候，你自己也要知道，你自己覺得的問題是在哪裡，這樣可能會達到一個比較平衡，然後比較健康的狀態。」不少網友都讚同劉亦菲的觀點，直言美不只是外表更是一種心態。

素顏的劉亦菲同樣靚。（劉亦菲微博圖片）