LV紅地氈現插曲一線男星疑耍大牌　劉亦菲急上台救場

邁入年尾階段各大時尚年度盛典﹑頒獎典禮等陸續登場，其中國際知名品牌LV（Louis Vuitton）近日就在上海舉行2022春夏時裝騷，廣邀不少紅星出席，包括迪麗熱巴﹑劉嘉玲﹑周冬雨、歐陽娜娜﹑章子怡﹑舒淇等，沒想到在紅地氈時段發生了一段插曲，要「神仙姐姐」劉亦菲救場，引來網友們熱議。

LV2022春夏時裝騷在上海舉行.。（視覺中國）

據網友爆料指出，在紅地氈進行時品牌代言人之一的周冬雨出場之後，紅地氈上有長達二十分鐘時間沒有明星登場，此時在拍攝的在場攝影記者輕聲細語道：「朱一龍怎麼還不出來」，所以他就遭到耍大牌的質疑。而眼見時裝表演就快開場，隨後同是品牌代言人的劉亦菲就趕緊上台救場，只是拍了照沒有接受訪問就進場了，緊接着同是品牌代言人的朱一龍登場，他在拍照後並接受訪問，因此被質疑想壓軸出場導致紅地氈出現空檔畫面。

朱一龍被質疑耍大牌。（視覺中國）

而事件在網上傳開之後，當日同是嘉賓之一的舒淇則被發現點讚一則網友的貼文，此舉動更令大家相信朱一龍疑耍大牌傳聞。不過有網友就替朱一龍發聲，認為不應該就「朱一龍怎麼還不出來」這一句說話而大作文章，望不要造謠。

舒淇被發現點讚。（視覺中國﹑微博圖片）