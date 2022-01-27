頻頻合體上節目話題急升　黎耀祥坦承鄧萃雯是自己貴人

近一年來「視帝」黎耀祥已經慢慢將重心轉移內地發展，商演﹑直播﹑綜藝節目等接不停，發展得有聲有色。最近更多次同好拍檔鄧萃雯參加綜藝節目，令「醒九CP」話題度急升，再次勾起大家對《巾幗梟雄》系列的種種回憶。而原來不講不知，黎耀祥之所以能在45歲之齡登上男主角位置，原來鄧萃雯從旁幫助了不少，令他都公開表示鄧萃雯絕對是自己的貴人。

最近二人經常合體參加綜藝節目。（鄧萃雯微博圖片）

難得將演藝事業轉移內地發展，黎耀祥成為不少製作單位的寵兒，邀請他同好拍檔鄧萃雯合體，再次勾起大家對《巾幗梟雄》系列的回憶，令他們的討論度急升。繼一起參加綜藝節目《大灣仔的夜》後，近日再次一起參加另一檔綜藝節目《你好星期六》，更以劉醒同九姑娘的身份唱劇集主題曲《紅蝴蝶》，讓不少網友的童年回憶湧上心頭。

一起唱《巾幗梟雄之義海豪情》主題曲《紅蝴蝶》。（鄧萃雯微博圖片）

事實上在未成名之前，黎耀祥多只是出演配角，了不起的只是出演單元劇的第一男主角。但直到在45歲之齡他遇上一個機會拍攝《巾幗梟雄》擔任男主角，亦因為該劇走紅從此奠定他一線男星地位。而他能夠遇上這個好機會，少不了鄧萃雯的功勞，在節目《你好星期六》中主持人何炅提到：「當時祥哥做男主角，其實也有萃雯姐的介紹是不是？」，而鄧萃雯則表示：「不是介紹是請求，我是請求有機會跟他同時拍。（你為什麼會發現他的光彩？）因為他真的戲很好啊！他常常都是把男一的光芒搶走。」連在旁的蔡少芬都非常認同：「真的，他戲特好。」

黎耀祥因為《巾幗梟雄》而走紅。（影片截圖）

黎耀祥因為鄧萃雯而出演男主角。（鄧萃雯微博圖片）

而正正因為黎耀祥的好演技讓鄧萃雯看見，所以她認為這一種人才不能浪費，覺得他應該有發光的時候：「我是知道演配角其實是更難，要演得出彩比演主角是更難的，但是他都做到了。所以我覺得不要浪費這樣的人才，我覺得他應該是發光的。」在旁的黎耀祥則客氣連忙表示：「沒有，還好有你，你是我的貴人。」看來鄧萃雯絕對是慧眼識英雄，造就了黎耀祥今時今日的成就。

黎耀祥承認鄧萃雯是他的貴人。（影片截圖）

另外，他們在節目中亦分享不少拍劇心得同心酸，節目組非常有心地準備了黎耀祥在劇集中捱打的畫面，精湛的演技令在場嘉賓讚不絕口。原來在拍攝被捱打戲份時，需要注意兩點，黎耀祥表示：「其實我們拍的時候也有很多前輩，其實我們都觀察很多，所以就知道就是拍那個捱打的戲是你兩方面去處理，你就可以比較像。你打的時候反應是怎麼樣，你去收縮啊，怎麼繃緊那種，而且那個表情都配合你的角色就可以了。」另強調打人的技巧亦很重要。而鄧萃雯亦講到拍戲辛酸史，表示已經忘記了有多少天沒有睡過，但非常記得在拍戲時因為睡眠不足而抽筋，有時候拍一拍便睡着了。可想而知演員這個職業絕不易做，他們能夠走上今時今日的地位相信亦是來之不易。

「醒九CP」最近話題度急升。（影片截圖）