區文詩3千萬豪宅慶祝生日　吳雨霏和鄧麗欣到場獨欠楊愛瑾

區文詩在1月25日迎來39歲生日，連日來不停聚會慶祝，日前她於IG post出慶生相片，除了出外食飯和船P之餘，更於自己3千萬豪宅中與好姊妹吳雨霏（Kary）和鄧麗欣（Stephy）一同慶祝，不過就獨欠楊愛瑾（Miki）。

好開心呀佢哋。（IG@angela__au）

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自從離開Cookies後，區文詩曾到香港電台做DJ，又在Youtube頻道拍一輯十集煮食片。雖然目前未知有什麼工作，但投資有道的她，27歲成為業主，30歲已經2層樓在手﹗15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月以3,380萬元購入西半山年豐園，一個頂層連天台單位及車位，實用面積1,194方呎，呎價28,308元。疫情前不停見到佢周遊列國，相當寫意。

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區文詩在2003年4月被唱片公司淘汰而離開Cookies，多年來她與楊愛瑾、吳雨霏和鄧麗欣的感情都相當要好，更因多次在公開場合主動提及Cookies四位成員而被網民封為「茶水間KOL」、「Cookies回應專員」及「著名知情人士」等稱號。Kary與Miki這對昔日好姊妹傳已決裂多年，前Cookies成員陳素瑩（Gloria）上年舉行婚宴，兩人竟然世紀同場，是她們反目傳聞傳出後首次同場。

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