春晚2022｜劉謙表演數字魔術掀高潮　見證奇蹟時刻驚嚇網友

因多次登上央視春晚（中央電視台春節聯歡晚會）表演魔術而一夜成名的台灣魔術師劉謙，昨（26日）參加《湖南衛視春晚2022》晚會，在舞台上跟觀眾互動表演一個數字的神奇魔術，再次展現「見證奇蹟的時刻」震驚不少網友，被激讚是魔術界永遠的神。

劉謙的魔術真的好強。（影片截圖）

一開始劉謙就用扔球的方式隨機抽選7位現場觀眾，隨後被抽中的觀眾就自由在舞台上隨便挑選一張桌子站立，而他們的桌子面前則擺放了數張數字的卡片，每個人的數字則不相同的。而在劉謙的發令之下，他們就隨便挑選一張數字舉起，從左到右第一組數字為「6518432」，第二組數字為「5935942」，第三組數字則為「9672538」，隨後再次同觀眾互動叫大家把三組的7位數字相加，最終得出的結果是「22126912」，這個數字就是證奇蹟的時刻，因為代表了2022年1月26日9點12分，正好表演完畢剛好就是9點12分，而且當晚是現場直播，時間計得相當準確，相當厲害。

觀眾隨意拿起數字。（影片截圖）

將數字相加。（影片截圖）

不少網友再次見證劉謙的魔術都紛紛直言好強，神準的時間點表演幾乎是滿分，激讚他是魔術界的永遠的神。而且該魔術表演在網上引起極大回應，討論度比起其他表演節目還要高，絕對是當晚的高潮表演。

神準時間點讓不少觀眾驚訝。（影片截圖）