同黃曉明結束近7年婚姻　Angelababy過年同上海家人團圓

人氣女星Angelababy（楊穎）近日參加《北京衛視春節聯歡晚會》錄製，身為大忙人的她接受內地媒體訪問就揚言過年期間仍然要工作，沒辦法同家人一起團圓。還自爆自己是一位好懶惰的人，不會主動向親朋好友發拜年信息，對外透露了許多過年趣事，引起不少網友關注。

Angelababy自認懶惰不會主動發拜年信息給親朋好友。（楊穎工作室微博圖片）

每逢重要節日手機必定響個不停，事關會收到四方八面的親朋好友發來的祝福信息，而對於新年期間會收到各種拜年信息，Angelababy直言自己肯定會作出回覆，不過自己就不會主動去給人發拜年信息，因為自認自是一位好懶惰的人。

而她亦講道兒子小海綿所收到的紅包，自己會替他作出保管，揚言不會擅自拆兒子紅包：「其實他往年那麼多次的就是紅包啊甚麼的，我都給他留着拆都沒拆過，等他長大了自己拆吧。」另外，她還表示過年應該會在劇組中度過：「今年過年應該不出意外的話會在劇組度過，如果劇組放假的話呢，那我就跟上海的家人一起度過。」如此重要節日並沒有提及會回老公黃曉明的青島家一起團圓，再次引來婚變揣測。黃曉明Angelababy離婚｜二人情史豐富一度令女方背負「小三」污名

傳Angelababy離婚前出軌「男方竟是吳亦凡」爆料人揭秘後下場曝光

Angelababy表示不會拆兒子紅包。（微博圖片）

果不然，就在今（28日）他們各自透過工作室公佈已離婚消息，揚言雙方是和平分開而結束婚姻關係。而離婚手續亦已在日前辦妥，未來二人將共同撫養兒子，陪伴孩子成長。

二人已經結束婚姻關係。（視覺中國）