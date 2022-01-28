黃曉明Angelababy離婚 |婚變傳足3年　7大行為露離婚跡象

內地男星黃曉明同Angelababy（楊穎）今（28日）各自透過微博工作室發佈聲明，正式結束7年婚姻關。決定和平分開的他們，日前已經辦妥了離婚手續，未來二人將共同撫養兒子小海綿，陪伴他共同成長。

事實上，他們婚變傳聞已經盛傳多年，從2019年開始網絡上已經對他們離婚有各種跡象可見，從貌合神離﹑前後腳搭飛機﹑同台不同表演等，明顯可見少了互動，現在就讓我們一起來看看吧！

黃曉明同Angelababy已結束婚姻關係。（視覺中國）

從2019年開始黃曉明同Angelababy就被網友發現互動變少，同婚前不時放閃的舉動相差太遠。就在當年6月份的時候，他們夫妻合體共同出席郵輪活動，有網友則發現雖然夫妻合體，但台上台下的互動近乎是零交流，Angelababy更被發現對黃曉明冷淡，從未回頭望過對方一眼，貌合神離的畫面被瘋傳，掀起離婚討論。

二人從2019年開始傳離婚。（視覺中國）

同年的9月份他們共同受邀出席央視（中央電視台）中秋晚會，可是二人一前一後的分開表演，又惹來婚變話題。在此次中秋晚會中，央視邀請了數對夫婦共同表演，包括香港代表王祖藍﹑李亞男合唱《想把我唱給你聽》﹑內地男星包貝爾與老婆包文靖就齊齊合唱《小酒窩》，不過黃曉明就同伊麗媛合唱《但願人長久》，Angelababy則與蔡國慶合唱《回家的路》，甚至在表演完畢之後他們是分開接受訪問的，所以夫妻二人前後腳表演訪問，當時已經令許多網友心中起了疑問，為什麼不一起合唱呢？懷疑他們其實已經離婚了。

中秋晚會分開表演。（微博圖片）

同樣在9月份黃曉明在某機場被粉絲偶遇，於是有粉絲就走上前詢問他：「baby（Angelababy）在後面一班飛機欸。」黃曉明聽完這句說話後即面露尷尬，神情閃縮，甚至急忙用手擦汗，最後還是沒有開口回應這位粉絲。片段在微博傳開之後，夫妻前後腳搭飛機的話題隨即成為熱門話題，同時更加深了網友對他們離婚的懷疑。

夫妻二人前後腳搭飛機的話題成為熱門話題。（微博圖片）

2020年黃曉明在一次接受內地媒體訪問時表示，認為人活到最後都是變了親情：「當你到最後你會發現，這世界上很多的東西都是會變的，不管是友情﹑還是同事情還是什麼東西，可能都會隨着時間的流逝慢慢地轉淡，但能夠走到最後的都是親情。」而口中所謂的「親情」就被網友質疑暗示婚變，疑同Angelababy的關係有所改變了。

同年兒子小海綿3歲生日，Angelababy曬出的照片中並沒有黃曉明的身影，只見他們母子的合照，讓不少人質疑他們婚變的傳聞。

小海綿3歲生日未見一家人合照。（微博圖片）

2021年黃曉明因不避諱同前女友李菲兒在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》世紀同台，掀起廣大討論。再度令當年傳出是Angelababy（楊穎）做第三者而介入他們的關係傳聞再起，最終令到她相當生氣親上微博發文澄清，並稱呼老公黃曉明為「黃先生」，令到不少網友覺得這個稱呼好陌生，再度引起婚變揣測。

同年他們共同獲邀參加《微博之夜2020》，Angelababy被發現獨自一人行紅地氈，並未見黃曉明的蹤影。而在場內觀看表演時，二人又被發現分開就座，因此再度令婚變傳聞甚囂塵上。

夫婦二人分開坐。（微博圖片）