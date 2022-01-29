青春不要臉｜監製編審拆解劇本　丁子朗跪監製係周星馳真人真事

由余德丞、丁子朗、戴祖儀及劉穎鏇主演的新劇《青春不要臉》是TVB近年少見的誠意之作，劇集以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干角色之設定亦以當時的電視台藝員作為藍本，參考了好多80-90年代藝人的真人真事，例如劉德華、周星馳、吳鎮宇、劉青雲、吳君如等，監製林肯和編審黎倩儀早前就同大家一邊拆解劇本，一邊重溫當年訓練班真人真事！

監製林肯和編審黎倩儀同大家拆解劇本。（影片截圖）

編審黎倩儀透露直至今時今日亦有不少人是因為追星而報讀訓練班，最出名的就是劉嘉玲和張曼玉都是看了由黃日華主演的《過客》，才參加選美和訓練班入行。而劇中丁子朗考足3次訓練班，首2次落選，第3次選中但又錯過簽約機會，直至第4次才靠戴祖儀幫忙入班，編審黎倩儀透露其實是參考劉青雲和吳鎮宇的經歷：「其實係劉青雲嘅真人真事，佢好有自信咁考訓練班，亦都覺得自己考得好好，知道派信但自己遲遲都未收到，直到最後他打電話去問，原來係佢封信寄失咗，搞到要到屋企人即刻去簽約，而考3次其實係吳鎮宇嚟。」

故事青春又心酸！（劇照）

點撃下圖重溫經典：

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而戴祖儀飾演的星二代溫楚瑜，是參考吳君如一角。編審黎倩儀又透露當年訓練班亦相當重視外形，她稱：「據我所知，大部分訓練班都係經過3次面試先入到去，但係黃日華第一次面試已經入咗，好似商天娥都係。」至於丁子朗為了一句對白跪監製一事，她亦稱是周星馳真人真事：「周星馳接受訪問有講過自己為咗一句對白跪導演，佢當時有個新演員係女主角，佢有講返呢件事，而個女演員都忍唔住喊，因為大家都身同感受，有啲嘢就係做盡啲，但係無悔。」

戴祖儀飾演的星二代溫楚瑜，是參考吳君如一角。（劇照）

丁子朗為了補一句對白而下跪！（影片截圖）

周星馳和劉德華都亦分享當年面試的情況：

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點撃下圖重溫裸背場面＋《神鵰俠侶》玉女心經經典場面：