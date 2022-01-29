冼靖峰為「沙士死剩種」論公開道歉：有啲嘢講真唔應該講假

冼靖峰（Archie）日前（21/1）於音樂Live上失言，取笑「03年即係沙士死剩種呀？」令到不少網民反感，事件發酵數天之後，日前冼靖峰再次與姚焯菲（Chantel） 、何晉樂（Rock） 、詹天文（Windy） 、鍾柔美（Yumi） 一同開Live唱歌，其後亦於Live中公開道歉。同日邀請過冼靖峰出席活動的3HK也於Facebook發出嚴正聲明，澄清Archie並非其公司的代言人，急急跟對方割席，並表示會保留一切有關的追究權利。
冼靖峰於Live中公開道歉：「對唔住嘅，因為上一個Live講咗啲唔應該講嘅說話，我哋朋友同朋友之間，或者學員同學員之間，有時候講嘢會over或者誇張。」何晉樂亦急急打圓場：「好似Chantel成日話我肥咁。」冼靖峰續說：「好似我哋私底下咁，但係有啲嘢你應該講真唔應該講假（笑），所以好對唔住。講咗啲唔應該講嘅說話，合作自己唔夠慎重。以後會更加小心。何晉樂再補充：「你而家已經由聲夢學員變成聲夢畢業生，所以我哋講嘢要成熟啲，講嘢都要小心啲。」
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