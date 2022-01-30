家族榮耀 | 羅嘉良結尾現身不足30秒　楊茜堯獄中被刺是伏筆？

由楊茜堯、張智霖（Chilam）、李彩華（Rain）、羅子溢等主演的劇集《家族榮耀》近日於內地完結，楊茜堯的種種罪行被揭露後鋃鐺入獄，馬家上下一家其樂融融，大嫂熊黛林性情大變，和藹隨性，三嫂李彩華再度佗B，四女兒梁靖琪與胡卓希真情流露，可謂大團圓結局。而在正片尾與番外篇中，導演也留下些懸念與伏筆，令不少觀眾猜測或會拍攝續集。



雖然馬家發生了很多變故，但大結局很圓滿。（劇照）

其實對於楊茜堯的遭遇，很多觀眾都感到同情，實際上她也是一位「受害者」，老公出軌，甚至與小三生了女兒，父母、弟弟全部都倚靠她，除了Chilam是真心對她之外，身邊幾乎沒有一個重視她的人。相反，熊黛林與李彩華要幸福得多，前者初期脾性差，愛出風頭、生是非，但郭政鴻的愛護，還有兩位女兒；後者原本是為復仇嫁入馬家，但亦有羅子溢對她關懷備至，男性密友胡炯龍一直圍繞着她，之後又有爸爸的暗中關懷與保護。當然，害人之心不可無，楊茜堯爭強好勝固然無錯，可惜手段太卑劣，也得到了應有的下場。

楊茜堯太過爭強好勝，致誤入歧途。（劇照）

最後一集中，羅嘉良飾演的三叔馬世興終於現身，西裝骨骨，披着大衣，戴著皮手套與黑超，頗有架勢。雖然戲份不足30秒，但與Chilam的對話似乎已經暗示了他回來的目的不簡單：

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在正片的結尾處，劇情竟再度迎來反轉，獄中的楊茜堯安安分分，在洗衫時突然被「Mandy」（劉悅飾，劇中黃浩然的小三）用牙刷刺傷，想不到這人是同Mandy樣貌一樣的妹妹，不過未傷及要害，而結局也定格在了她受傷後的一瞬間，似乎依然在暗示尚有轉機：

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此外，在番外篇中，一段分幾鐘的片段講解了撈家回來的原因，原來他與劇中聯同楊茜堯惡意收購馬氏集團的大富豪Mr. De Rossi早有合作，由對話內容得知，收購馬氏集團也是兩人串通好的，且楊茜堯在獄中被刺傷也極有可能是Mr. De Rossi的安排，但也不排除這個「她」另有其人。

原本撈家一直在新加坡發展，在馬家最困難的時候沒有出現，反而等到大哥于洋離世後才回港，更對Mr. De Rossi揚言：「這次我一定要拿回我馬世興應得的東西」，不難想象兩人已經有計劃，甚至可能是幕後大boss，操控了一切，不排除他利用了Chilam對付馬氏馬氏集團，真是細思極恐。種種疑點，也令觀眾對續集發揮想像，不知道撈家會不會聯同楊茜堯再度對付馬家，抑或是Chilam、羅子溢等聯手對付撈家呢？

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