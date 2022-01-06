家族榮耀 | 張智霖楊茜堯新劇首播口碑高　久違香港豪門家族劇？

由張智霖（Chilam）、楊茜堯、李彩華（Rain）、黃浩然、羅子溢等主演的網劇《家族榮耀》於昨日（4日）在內地網站首播，吸引不少網友觀看，討論度頗高，目前頭4集來講，口碑都不錯，直言是一套久違的港式爽劇。



馬家全家福，唯獨少了Chilam。（劇照）

節奏快不失細節 層層遞進伏筆多

與預告一樣，劇集一開頭便是楊茜堯與李彩華嫁入豪門家族「馬家」的婚禮場景，兩人一起參加選美，前者誤打誤撞成為冠軍，後者屈就第二，因此李彩華一直心生妒忌，說話句句有骨，一句「你係人生勝利組」幾乎已成為她與楊茜堯對話的口頭禪。熊黛林飾演大少奶，她出身名門，與馬家門當戶對，因此看不起父母開餐廳的楊茜堯以及孤兒李彩華，好面子，愛慕虛榮，事事喜歡出風頭，力爭自己一家四口在馬家的地位，頭腦簡單，易受人擺佈。在結婚當晚，馬家就發生大事件，被ICAC查辦，引發家族大戰。而在第三集黃浩然就已經出軌，小三與楊茜堯相遇，第四集就當面對峙。

+ 13

伏筆、轉折位多

在首集舉辦婚禮時，李彩華收到陌生男子送來的禮物，對方還發信息恭喜她「終於搵到一直追求嘅嘢」，暗指她入馬家是有備而來；其後準備行禮時，Chilam幫楊茜堯整理衣領，氣氛曖昧，且楊茜堯透露認識Chilam早過老公黃浩然，兩人很可能有感情線；當晚被ICAC查辦後，馬家三兄弟一個人認罪好過三人一齊坐監，因此，黃浩然坦然承擔責任，不過，他也為自己的小家爭取利益，讓大哥、三弟各讓出1%股份給自己，馬家老爺也相當公正，認為這個要求合情合理，可謂殺郭政鴻、羅子溢一個措手不及……疑點、轉折等接踵而至，毫不拖沓。

+ 4

演員演技佳

劇中一班主演的演技都備受大眾認可，尤其是楊茜堯與李彩華，一個哭戲感染力十足，《宮心計》中「姚金玲」一角更是很多觀眾心中揮之不去的陰影，而李彩華早年在內地劇集《回家的誘惑》中扮演的小三「艾莉」也讓人恨之入骨，今次兩人的對手戲頗多，妯娌之間明爭暗鬥，令觀眾直呼過癮。另一個受到大家力讚的就是Chilam，今次他一改以往角色，出演一位腹黑的馬氏集團副經理，表面雲淡風輕，實際步步為營，非常有心計。唯一不足的，要數熊黛林，本身模特兒出身的她，演技自然難同劇中的好戲之人相比，也正因如此，在對比之下，演技顯得更加表面，加之是粵語對白，台詞功底不足之餘，口音也令人有些出戲，但比起以前也進步不少。

在一班好戲之人的對比下，熊黛林的演技同台詞略微差強人意。（視頻截圖）