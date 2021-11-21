Angelababy有望成新紅地氈霸主？　有一位勁敵因卡士不夠惜敗！

最近內地時尚活動一個接一個，對女星們的紅地氈表現也是一大考驗。Angelababy（楊穎）繼9月北京電影節的紅色桃心禮服後，在這兩星期的「芭莎慈善夜」、「GQ人物盛典」的紅地氈造型也成為佳話，微博甚至出現了「Angelababy紅毯yyds（永遠滴（的）神）」話題，指她由范冰冰手中接過了「紅地氈霸主」的位置。



Baby今年的紅地氈表現都不錯。（微博截圖）

作為模特兒出道的Baby，演技一直飽受詬病，近年索性減少影視作品的拍攝，在綜藝、時尚方面穩步發展，並有Dior中國區品牌大使、TAG Heuer全球品牌大使、UGG全球首位華人代言人三個國際大牌在手，資源一直不錯。由18年尾至今，無論大小活動，Baby亮相紅地氈的狀態都不錯，今年更幾乎零失手，且都是奢侈品牌傍身，主要有Dior同Elie Saab。

點擊下圖睇Baby今年紅地氈禮服：

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除此之外，粉絲也將紅地氈表現視為Baby「事業」之一：

與Baby同為頂流的楊冪與迪麗熱巴每次紅地氈也會引起討論，奈何兩人的時尚資源在這兩年有所下跌，出席大型活動的服裝造型大多是小眾品牌，且楊冪同熱巴主要的工作重心還是在影視方面。

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其實倪妮、鍾楚曦每次出席活動的紅地氈造型都可圈可點，尤其是後者，也是各大活動常客，幾乎每一次都零失誤之餘，更不時驚艷眾人，風格比較多元，只是卡士不夠Baby強勁，稍有輸蝕。而倪妮雖然也鮮有「時尚災難」出現，但本人似乎不太願意以「着得靚」獲得討論，更重視演藝的發展，譬如挑戰話劇等。

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或者Baby做回本行都不錯？