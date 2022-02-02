斯亞還原11年前《黑澀會》妝容撇整容傳聞　網驚：竟然同以前一樣

【黑澀會／糖果／斯亞】高中就參加台灣綜藝節目《我愛黑澀會》出道的女星糖果，後來以藝名「陳斯亞」在演藝圈闖蕩，可愛外型與舞蹈實力，深受粉絲喜愛，近日她在社交平台上神還原11年前的幼齒妝容，讓許多網友驚嘆「糖果回來了」！
陳斯亞有整形嗎？本人多次發文、附圖自清
陳斯亞（糖果）從高中就出道，今年已經27歲的她女大十八變，近期多走性感風格，遭受到許多網友質疑「整形」，對此她深受困擾，多次自清「連吃飯生活都有問題，怎麼整形？」表示自己打扮與妝容的確有許多改變，針對這些批評與質疑，曾在粉專發出成長照片自清，寫下「誰不會長大呢？誰會永遠的16歲」？
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陳斯亞還原11年前妝容神還原「糖果」時期
24日陳斯亞糖果更在粉專發出「妝容復刻照」，寫下如果自己化妝方式從2011年一直沒改變，就只有容貌變成熟而已，帶粉絲一起回到2011年的妝容，以妹妹頭瀏海示人，加強臥蠶與眼線、假睫毛，並戴上瞳孔放大片，讓許多粉絲看了驚呼「超像當初看到我愛黑澀會的糖果」、「真的是以前的畫法 好懷念」、「這樣畫真的就跟以前長一樣欸」。
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斯亞遭網民嘲嘴唇漲卜卜「少打豐唇針」 IG自揭整容傳聞背後真相斯亞因「隔代遺傳特徵」曾被老師針對 一件事讓她由細嬲到大斯亞被指整容傳足N年不忍了：原來我這麼好看！終認3處曾做醫美多圖｜台藝人斯亞曬蜜桃臀性感照 凹凸有致呈S形曲線超吸睛多圖｜台藝人斯亞轉行性感風有成 大曬美人魚系泳裝超吸睛名牌大褸似喪服？斯亞不甘被恥笑IG公審網友 隨即遭揭三大黑歷史
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