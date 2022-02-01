青春不要臉︱區明妙三度演學生　同羅毓儀成新一代御用學生妹

由潘嘉德及林肯兩代監製攜手合作的勵志熱血青春八點半檔喜劇《青春不要臉》，今晚及本周五（4 日）將停播一集，並會於本周六（5日）晚8點半開始播出一連兩集大結局。



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以年青人在電視台追夢為故事骨幹的《青春不要臉》，昨晚（31日）第11集主題為「突破」，姜之雁（劉穎鏇飾）、溫楚瑜（戴祖儀飾）、柳德榮（余德丞飾）及齊輕舟（丁子朗飾）分別在事業上遇到不同的難題及挑戰；其中榮仔遭妍妹狂迷大爆黑歷史兼被盛傳曾整容，形象告急，榮仔最終選擇勇敢面對過去，開記招公開昔日醜樣Look…

自《青春不要臉》開播後，除了認真的創新製作，及一班首擔大旗年青演員的進步備受關注，一班綠葉的用心以及老戲骨的實力演出亦功不可沒。昨晚最搶的「綠葉」，是有「無綫御用學生妹」之稱的區明妙、羅毓儀及黎康祺，三人在劇中飾演榮仔忠粉，不但時時維護榮仔，更為了榮仔「奮勇一戰」，令網民留下深刻印象，除驚嘆三人如此重戲份，亦大讚區明妙及羅毓儀十分可愛，其中羅毓儀粉絲在其IG留言：「直頭係武術擔當」、「好好笑，你哋幾個勁Cute」、「榴槤做武器，笑死」、「小渝同路小小今次終於共同進退」。近日憑《愛上我的衰神》人氣急升的區明妙，短短個多月內已是第三度飾演學生妹，且與羅毓儀一樣「零違和」。

至於戴耀明飾演的藝訓班導師李天光亦贏得不少好評。本身正正是藝訓班出身、入行長達32年的戴耀明，以往多飾演小混混或是好色男等帶點壞壞味道的小人物；是次戴耀明收起一貫「爛仔格」，改演熱血內斂導師，明知娛樂圈滿是潛規則，仍仆心仆命尋找出口為學生爭取最大利益；加上有深度的演繹與以往演出風格截然不同，成功「洗底」並贏得網民大量好評，紛紛留言力指戴耀明有條件角逐來屆「最佳男配角」。

「李天光好正，內心戲真係從內演到外再由外到內，愛學生到內疚，不慍不火好感動」、「真係畀到人覺得佢係一個導師嘅感覺」、「估唔到戴耀明可以做到其他角色，呢套劇最有驚喜就係佢」、「估唔到想追戲係追戴耀明」、「石堅叔也不是主角，但到依家我哋都記得佢，靠實力永垂不朽」、「今次角色同你以往嘅角色好有分別，更加感覺你做得相當好」、「好鍾意見你演呢個穩重嘅角色」、「你每一個角色都演得好入戲，係一個出色嘅演員」、「這個角色會成為你的代表作，以後講起你第一個浮現的就是這個角色」。

談到角色大獲好評，為人謙虛的戴耀明笑指十分感激觀眾愛戴及支持；他坦承「李天光」對他來說是一大挑戰，更在監製陪同下齊齊做功課：「拍之前一、兩個月，監製已叫我上去一齊創造個角色，不斷對戲試tone；因為我平時講嘢真係好大癲大肺嘅，突然要做一個咁有修養嘅導師，真係要重新tune過。」戴耀明笑言為了讓拍攝時更投入，他決定「放棄真我」：「要自己成為另一個人，首先要從生活日常開始，劇內劇外都做番斯文人，咁樣一roll機，就可以自然地成為嗰個人。」