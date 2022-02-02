青春不要臉 劇透│丁子朗攞男配角 取材自星爺88年奪金馬男配

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《青春不要臉》第12集（2日）劇透。

齊輕舟（丁子朗飾演）有份參演的電影上映，成績中規中矩，他繼續主持兒童節目。天光（戴耀明飾演）指名輕舟、楚瑜（戴祖儀飾演）當新劇搞笑拍檔，輕舟卻不甘心從此被定型。德榮（余德丞飾演）再三被小學同學騷擾，德榮、之雁（劉穎鏇飾演）尾隨他，終得悉箇中原委。

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德榮意外發現之雁原來是過往默默寫信、鼓勵他做回自己的影迷。齊輕舟在台灣影展獲頒「最佳男配角」獎項，楚瑜感動得熱淚盈眶。眼見輕舟的演技得到肯定，德榮希望有更多發展機會。其中因公司政策有變，未能如願晉升導演，大感心灰……

監製林肯《香港01》訪問時透露，丁子朗在台灣攞獎的劇情是取材於周星馳1988年於台灣金馬影展，憑電影《霹靂先鋒》奪下《最佳男配角》的真實事件，旨在向星爺致敬，他說：「當年《霹靂先鋒》嘅導演係黃栢文，我哋都邀請做栢文哥係我哋套戲度客串，做返導演，就搵丁子朗做一套新電影主角。本來佢哋打算搵余德丞嘅，但余德丞就輾轉介紹咗丁子朗畀佢哋。」

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他續補充：「至於你話去台灣搵錢，我哋就有大俠同林正峰（飾演許士賓）兩個角色，就話去台灣登台，係因為做完《陸小鳳》就紅到去台灣，後來就搵好多錢，就開始揸Benz啦！」

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伍樂怡真係好靚：

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