IT狗 | 林祖輝豪宅取景於公眾地方　監製解答：預算問題唔係主因

ViuTV現正熱播電視劇《IT狗》今周進入結局篇。上周五（28日）播出最新一集講述，開開（林家熙飾演）的返豪宅探望富爸爸，每次均需經過一條室外長樓梯，而飾演有米老竇的林祖輝則會坐在豪宅花園等候。有網民發現，此處並非是取景於真實豪宅，而是取景在金鐘 Asia Society Hong Kong Center（亞洲協會香港中心）的花園角落。



根據亞洲協會香港中心的官方網頁顯示，此處前身是1863至1968年建成的前英軍軍火庫，後來經過活化及修葺工程，現改建成亞洲藝術、歷史及文化中心。有網民估計是因劇集預算問題而租公眾地方拍攝，而非真實豪宅。

《IT狗》監製羅耀輝接受《香港01》訪問時解答網民疑問：「其實好簡單，Budget當然係個問題，但並非主因，因為我地比較多用Open area，而嗰個地方夠Grand，似富豪住嘅地方，亦都感謝對方肯借出場地給予拍攝。」他又透露是以一個合理價格租下該場地。

《IT狗》開開爸爸的豪宅取景於亞洲協會香港中心。（Google圖片）

另外，上周又講到偷橋開「PayPayEgg」 阿Lou（周祉君飾演）經常走入秘密藍房，聽從神秘Big Boss指示，施以各種手段，企圖擊潰阿信（凌文龍飾演）創立的「PayPayDuck」。許多網民都猜測由MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）飾演的Never是最大嫌疑人，更列出三大疑點，包括Big Boss曾提過關於打機收集大數據；IT友不穿西裝;以及雖然他似乎住在Born Hub，但出場次數卻意外地少。

網友猜測Never是否同樣為富三代，或是借Lou之手試煉阿信眾人，若眾人通過試煉便會注資給PayPayDuck。有人更思疑Never或是開開父親的富貴好友亨哥之子，而根據《大台理論》，劇情最終都會自圓其說。

Big Boss成日召喚阿Lou入房：

羅監製回覆稱，欲知Big Boss的真實身份就要留意周一（31日）最新一集，但不便透露太多詳情，希望觀眾繼續追看，更指結局篇劇情「一定會比到驚喜大家」。

《IT狗》編劇Iris原來係靚女，點擊睇IG靚相：

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