央視春晚 | 28歲靚女主持馬凡舒掀熱話　新舊交替見證審美變遷？

每逢農曆新年除夕夜晚，內地央視都會舉辦《春節聯歡晚會》，今次除了一班藝人與節目之外，首次亮相主持陣容的馬凡舒也因甜美外貌與高䠷身材掀起熱話，讓觀眾眼前一亮。



春晚新主持馬凡舒引起網友熱議。（視頻截圖）

馬凡舒出生於1993年，身高172cm，畢業於中國傳媒大學播音與主持專業，皮膚白皙光滑，五官精緻靈動。2012年，剛剛讀大學的她即成為騰訊體育NBA節目首位女主播，2014年，她參加第5屆大學生主持人大賽，獲得亞軍後加入央視體育頻道，作為周播節目《天下足球》主持人首次出場，亦因此被球迷熟知，開啟了體育主持之路。去年7月，馬凡舒入選中央電視廣播總台主持人名單，繼而為歐洲杯足球賽專題節目《足球盛宴》擔任主持，參與綜藝節目等。

馬凡舒身材高䠷，能歌善舞。（微博@馬凡舒_fanfan）

在亮相國民節目央視春晚後，馬凡舒火速被全國觀眾認識，爭議也隨之而來。2011年，馬凡舒參加「海南國際旅遊島形象大使選拔秀」，在着Bikini行catwalk時，她的泳褲帶突然鬆開，意外走光，但只有18歲的馬凡舒並未因此打亂自己腳步，堅持行完，最終獲得第四名。事後她含淚解釋道，因為將號碼牌的扣針扣在了泳褲帶上，行catwalk時手不小心碰到，導致褲帶滑落。除此之外，還有網友指馬凡舒的樣貌與以前不同，質疑她整容，也有網友認為她主持功力還有待提高等，果然人紅是非多。

而當晚與馬凡舒同場的前輩李思思也同樣是一位面貌精緻的靚女，因此觀眾都紛紛感歎春晚的舞台上終於有中青兩代甜美女郎，但也不少網友感慨春晚的女主持見證了審美的變遷，由「央視一姐」董卿到李思思，再到馬凡舒，面形愈變愈小，鼻愈來愈高，五官愈發精緻，更加秀氣嬌媚，反觀以前的周濤、董卿，雖不是第一眼驚艷的美女，但一個大氣典雅，一個親和端莊，現在的審美似乎在觀感上愈來愈「弱」同單一。

35歲的李思思當年出道也因外貌受到關注，畢業於北京大學新聞與傳播學院，近年亦出現整容爭議。（視頻截圖）

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