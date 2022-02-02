鐵拳英雄｜梁舜燕遺作　入行半個世紀身兼電視界三個「第一」

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》昨晚（2月1日）一集講到歐瑞偉（飾金龍）被彭家設局，最後只有敖嘉年（飾金耀龍）和姚子羚（飾金福妹），一家之主的歐瑞偉（飾金龍）就被殺死。該集還揭露出，原來韓馬利（飾趙紅花）就是整個局的幕後軍師。「金龍」死後，劇情亦進入另一階段，梁舜燕（飾宋婆婆）、林秀怡（飾吳小京）和王子涵（飾林多采）一行人來到了唐人街尋親。同時，《鐵拳英雄》亦是入行超過半個世紀的「Lily姐」梁舜燕的遺作。



梁舜燕的出現令人懷念。（《鐵拳英雄》截圖）

梁舜燕本名梁淑貞，行內人又尊稱為「Lily姐」，在1957年加入麗的映聲，就一直工作至2018年，將近60年超過半個世紀，計起來入行年資比汪明荃（阿姐）還要長。說起來，其實1957年Lily姐入行時的身份是「報幕員」而不是藝人，即是以旁白方式作預告（Promo）宣傳，負責讀出「無綫電視翡翠台」的電視官方聲帶的人員，直到1960年才晉升為高級報幕員及話劇演員。

梁舜燕於第16集出場。（《鐵拳英雄》截圖）

「Lily姐」在當年在鼓勵下參加映聲藝員招考，不過由於到場時名額已滿，所以才改為配音工作，而在加入麗的映聲之前，她早於14歲那年就參演過春秋話劇社的話劇《女店主》，並曾出演《雷雨》、《日出》、《女人女人》等劇，所以她身兼第一個簽約電視台的藝員，第一代華籍女演員之一，亦與龐碧雲、黎婉玲合稱「麗的三花」，是第一代新聞之花。當年最高峰時她一個星期主持三晚新聞，女人世界、全家福等5個節目，同時又因為舉止優雅大方、更成為當年最受歡迎的女主播。

梁舜燕是香港第一代新聞之花。（《鐵拳英雄》截圖）

1968年至1988年間於TVB和ATV跳轉，直至1986年60歲的時候才重回了TVB。晚年的她出演過不少經典劇集，例如《真情》、《我愛牙擦蘇》、《刑事偵緝檔案》、《溏心風暴之家好月圓》等，亦飾演過不少經典角色，最中對70至90後一代影響最深的，莫過於是長編處境劇《真情》中的「上等人」梁尚燕，優雅大方之中滲出貴氣，猶如是戲劇世界之中另一個「Lily姐」一樣深入民心。

觀眾喜稱梁舜燕為「Lily姐」或「上等人」。（《真情》截圖）

Lily姐在2018年慶祝演藝工作六十年暨86歲壽宴上的席間，亦曾向她的孫仔解釋何謂儀態，說：「『儀態』並唔係影相時擺幾個靚pose，『儀』代表儀容，一個人最重要係儀容整齊，『態』係待人處事態度，一定要誠懇親切，做到這兩樣就係有『儀態』。」2019年Lily姐出席曾勵珍舉辦的生日會，這亦是她最後一次公開露面，同年8月份傳出她患癌的消息，8月13日在親人陪同下因身體機能衰竭壽終正寢，享年90歲。《鐵拳英雄》是她於2019年拍下的劇集，亦是她近60年戲劇生涯之中最後一套參演的劇集。