七福星︱七仙羽幫張敬軒喬裝嚇喊小朋友　公然自肥大玩「一夜情」

由玄學家七仙羽（七師傅）、郭奕芯（Ashina）、王頌茵（Kathy仔）及陳安立（Brian）主持的ViuTV節目《七福星》，昨日年初一（1日）播出的最新一集邀請到張敬軒做嘉賓。早在其他節目中七師父就真情告白指自己喜歡張敬軒，所以在《七福星》中七師父不但贈張敬軒人氣增加的秘訣還公然自肥！

本次節目嘉賓是張敬軒。（節目截圖）

在節目開始時，七師傅就送張敬軒一碗隔夜飯，並指：「隔夜飯硬到跌落地下會彈起。」意思落地反彈星途無限，對於軒仔所從事的行業是好兆頭，之後七師傅認為張敬軒出道多年要改變形象，於是在軒仔在師傅的加持下化身成為哨牙炳，頭紥雙馬尾，帶黃色墨鏡及哨牙牙套的軒仔出現在銅鑼灣街頭，不過在由於相貌非常之醜陋，嚇到小朋友當場抱住媽媽大喊。

喬裝完的軒仔應該連媽咪都認唔到（節目截圖）

之後在節目中七師傅與張敬軒同床共枕大玩「一夜情」，為軒仔施展「四目相投改運術」美其名為軒仔改運，但是連旁白表示自己都解釋不了師傅的行為，還叫師傅承認自己在自肥，場面非常好笑。

七師傅公認自肥（節目截圖）

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