性感網紅辰辰著小背心襯黑色短裙　IG自拍照意外走光吸3.8萬心心

在IG上坐擁79萬粉絲的台灣網紅姚采辰（辰辰），外型甜美、擁有F級傲人胸器的她，多次登上PTT表特版，是許多人心目中的女神。時常在社群網站分享辣照的她，日前曬出一張坐在副駕駛座的辣照，引粉絲噴鼻血。



正值農曆春節，姚采辰1月29日在IG上PO出一張坐在副駕駛座的照片，寫下終於放假了，預告今年春節期間人都在台北，不回南部，可以受邀打牌，感嘆兩年沒打牌「手好癢啊」，邀請親朋好友若沒事，可以約她打牌。

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只見照片中，姚采辰身穿灰色細肩小背心，白皙傲人雙峰呼之欲出，而下身則搭配黑色緊身窄裙，擔心裙底曝光的她，還特地後製照片，在裙子上加上小草莓圖案，她還不忘自嘲，「小草莓來囉」。

PO文曝光後，吸引3.7萬人搶看，粉絲紛紛驚嘆，「太美了」、「採草莓」、「辣慘了」、「還是這麼白皙漂亮！」、「可以報名打牌嗎」、「來啊，三缺一」、「好感動女神出現了」、「笑容很甜」、「迷人的辰辰妳準備要去哪啊」、「Beautiful」。

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