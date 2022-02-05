湖南「天才博士少女」畢業即年薪156萬人仔　清純初戀臉秒殺網民

湖南的姚婷從華中科技大學畢業後，就讀電腦科系博士學位的她，成功殺過7大高難度關卡，入選華為「天才少年」項目，年薪高達156萬元（人民幣，下同）！除了擁有超強能力，姚婷清秀的外表也引發網友熱議，紛紛讚嘆：「人美又有才華，還有錢。」



為了收攬頂尖人才，華為創始人任正非發起一個「天才少年」項目，打出頂級挑戰和頂級薪酬，最高年薪達201萬元，但招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪左右的流程，在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此也會遇到很多挑戰和阻礙，任何一個環節出現問題或表現不佳，都有可能失敗，難度非常大。

據《瀟湘晨報》報導，來自湖南益陽的姚婷就成功入選「天才少年」，畢業於長沙市周南中學的她，現為電腦系統結構專業直博五年級，研究方向為新型存儲介質（NVM，SMR），數據庫和鍵值存儲系統。讀博期間，在CCF A類會議FAST、ATC，CCF B類會議IPDPS、MSST，CCF A期刊TPDS、TOS等以第一作者發表論文。

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與其他入選者相比，姚婷的特點是始終在各個小環境做到優秀，再隨著環境的改變提升自己。從大學的歷程中便能體味一二，她參加辯論隊、中英文演講；擔任外聯部副部長、輔修第二專業英語對外翻譯、支教；參加全國大學生數學建模大賽、全國大學生物聯網大賽等。姚婷也敢於挑戰自己的短處，抓住各種研究課題、論文寫作、參加學術會議、出國學習交流的機會，可以說是無時無刻不在給自己充電。

在華為面試後，姚婷覺得她的研究工作和部門的方向比較契合，所以就在自己所在的實驗室與華為開展了一個項目。因此相對於國內其他公司，姚婷對華為的部門更為了解，覺得能夠發揮博士期間所學，於是選擇了加入華為。姚婷說：「外界普遍誤解女博士年紀大、嚴肅無趣、難以接近……其實我們不要太年輕，不要太有活力。」實際上，女生不適合學理工科，這個觀念已經在太多中國人腦中根生蒂固，面對這種職場性別歧視，她選擇做出出色的工作，通過自身能力說服周邊的人，慢慢打破這種偏見：「其實我本身並不排斥壓力和競爭。」

除了是高材生，姚婷清純的模樣也備受網友熱議，甚至有人稱她簡直是「小說女主人設」，擁有絕頂的美貌和智慧，「真人上人」、「又美又有才華，你是怎麼做到的」、「給大佬們跪了」、「厲害的人真厲害」、「女朋友的理想型，但是得先提升自我才能相配」。

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