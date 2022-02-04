Yumi賀年post避提王力宏小三案　網民靠一線索認定佢有信心嬴官司

王力宏的婚變風波中，女團BY2的妹妹Yumi為了駁斥「小三」之名，和王的前妻李靚蕾數度隔空交火，還在12月下旬傳出服藥輕生，自此後就沒有再在社群網站上發文。
今年元月BY2宣布在中國向法院提出控訴，改打法律戰，虎年初一（2月1日），Yumi再度發文，寫道：「#大年初一# 包100個餃子，第一口就吃到硬幣，2022是幸運的開始，祝大家虎年吉祥 好運連連！」並上傳了多張餃子的照片，分享自己過年時的喜氣。
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雖然這則圖文沒有提及之前的一堆不愉快，網友自動腦補，認為Yumi心情如此好，應該是對打贏官司胸有成竹，也有粉絲留言表示他在新的一年，一定會好運連連，超級無敵順利，顯然王力宏婚變風波都沒能動搖粉絲對她的支持。
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