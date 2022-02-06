日本性感偶像鬥扮老虎拜年　Cosplay女王噴血比堅尼獲封地表最兇

中國人口中的新年多指農曆春節這段時間，但日本則與中國不同，日本過的是西曆1月1日的新年，在這段「正月」期間，日本人會團聚吃年夜飯、一起品嚐蕎麥麵，並到寺廟參拜敲鐘，祈禱新的一年也能平安順遂。



今年正逢壬寅虎年，許多日本藝人、寫真偶像及Coser們（角色扮演者）也紛紛換上老虎裝拜新年，應景地獻上虎年祝賀，過年粉絲福利大放送，許多網友看了都忍不住紅了臉龐。

寫真偶像、AKB48女神、天后級Coser齊扮老虎拜年超吸睛（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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虎年到，許多藝人趁著新春期間，以「可愛萌虎」的造型出來拜年，順帶宣傳新劇或商品。日本女演員內田理央為宣傳日劇《下輩子我再好好過》，特別以老虎裝扮亮相、拍攝宣傳短片，甜美的模樣令人難以移開視線。日本女團AKB48的前成員小嶋陽菜也在Instagram上向大家拜年，只見她一身「白虎之姿」，無辜的眼神再搭配小露性感的穿著，著實讓人目不轉睛。許多偶像明星也陸續在社群媒體上向粉絲們賀新年，同時附上「福利照」，感謝他們一年來的支持。

說到Cosplay（角色扮演），那就絕對不能錯過日本超厲害的Coser們，許多Coser為了還原憧憬的二次元角色，苦練畫妝技巧、裁縫技術，光鮮亮麗的模樣背後，是數不清的努力與挑戰精神。新年到來，Coser們也不會錯過這個好機會，一一獻出壓箱寶，化身「猛虎」來報喜。Enako（えなこ）號稱「日本第一Coser」，她的新春裝扮被譽為「地表最兇老虎」，只見Enako身穿金色比堅尼外搭一件「虎皮外套」，開心地與老虎布偶互動，傲人的身材加上甜美的臉龐，不禁令人春心蕩漾。以健康小麥色皮膚打出知名度的Coser non也在推特上向粉絲們拜年，她將日式服裝元素與老虎完美結合，變身「性感虎姊姊」讓人心兒砰砰跳。

為了過個不一樣的新年，日本民眾也是絞盡腦汁、用盡創意！日本網友Takaya（たかや）是「低成本Cosplay」的專家，每一年都會配合該年的生肖，選擇要裝扮的寶可夢。今年，Takaya也推出最新力作，他準備了兩罐瓶裝噴霧、刮刀、衣架及紫色上衣，靠這些生活中常見的用品大變身，搖身一變進化為有最強雷系寶可夢之稱的「雷公」。儘管與原版仍有著些許落差，卻能清楚辨識出「雷公」的形態，驚奇的模樣不僅逗趣又富有創意，也引來日本網友的熱烈讚賞。

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