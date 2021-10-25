魷魚遊戲｜性感美女咁cosplay參賽者突爆紅　IG派福利：下次換001

日前，有台灣網友在搭捷運時，發現坐在對面一位戴著口罩、低頭滑手機的妹子，身上穿的正是《魷魚遊戲》男主角「456」編號的綠色運動服，不過最讓人眼睛為之一亮的，則是運動外套內搭的低胸白色小可愛，深邃事業線秀得自然又性感。



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照片曝光後，「北捷魷魚妹」的暱稱在網上流傳，更有神通廣大的網友搜出辣妹子──雯雯的IG（@qiwen1011），對於自己的突然爆紅，21歲、還是學生的雯雯昨天也首度在IG上表示：「之後不會再穿456號了，留給它版面，下次一個換001？」

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接著雯雯話鋒一轉，提到突如其來的關注：「平靜的生活將被打破，剛開始覺得壓力很大，盡量都不去看那些留言以及新聞，也擔心自己生活被影響，但身邊有很多好朋友給我很多正能量叫我不要想太多，在身邊陪著我 ，鼓勵我。正在慢慢適應中～」她希望自己之後仍然能為自己的目標努力，為生活帶來更多幸福。

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