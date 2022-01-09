日本冷知識｜稻草人也是神明？案山子祭來Cosplay　延續傳統習俗

到日本鄉間旅遊時，你看過田中央的稻草人嗎？日本也是發展農業的國家，同樣有使用稻草人的傳統。但相信萬物有靈的日本人，也把稻草人當作田裡的神明一樣給予尊敬、進行祭拜喔！日本的稻草人被稱為「かかし」，漢字寫作「案山子」，據說是出自1845年的作品《梅園日記》，也有人寫作「鹿驚」，大意是用來驚嚇入侵田裡的鳥類走獸。



田野中的神明案山子

在日本民間習俗中，「案山子」是田神(也有一說是山神)依附的所在，守護著田地，避免鳥獸靠近莊稼，因此日本人在每年收穫結束後，會選定一天來進行案山子的供養，將案山子中的神明送回天上 (或山上)，一般是在舊曆10月10日，會將案山子從田裡帶回自家庭院立起進行供養，而關東地區則是在1月14日會進行案山子的祭祀。

點圖看看案山子祭期間各式各樣的稻草人▼▼▼

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案山子雖然是神明，但因為只能立在田裡，無法主動去驅逐鳥獸，因此日本人也研發出了許多驅逐鳥獸的裝置。

例如常能在日式庭院裡見到、流動的水裝滿竹管後，會因為水往低處流動而敲擊石頭發出「扣」一聲的「添水」(又名僧都、そうず)，想必大家都曾在日劇或是動畫裡見過吧？

這最早便是設置在田埂間的水道，利用水的原理製造出聲響，嚇走鳥獸的「獅子威」(ししおどし，也稱「鹿威し」)，後來因為這風雅的音色而開始設置在有流水的庭院裡，現在，有些田地裡仍能看見設置在水道裡的「獅子威」喔！另外還有在田間綁上隨風飄動的反光帶子、垂掛烏鴉的屍體、或者將猛獸的排泄物等撒在田地邊的方式，為了避免鳥獸偷吃作物，農人們想盡了各種辦法，甚至，還有利用動物會注意『眼睛』的特性，在田裡設置畫上眼珠圖案的大型氣球，這些都是從古至今，農人們的智慧哦！

將案山子文化繼續延續的案山子祭

現在，因為科技的發達，案山子的蹤影也漸漸變少了，因此有些地方便發起了自己設計、裝飾案山子的活動，通稱「案山子祭」(かかし祭り)，以有趣的方式保留了這農耕社會獨特的傳統，不只是傳統的案山子，能看到很多被精心打扮或者是被「COSPLAY」的案山子，相當有趣也讓日本人能延續這項習俗與傳統。

下次經過日本的田地時，不妨注意看看有哪些避免鳥獸的有趣裝置吧，或許還能遇到案山子祭呢！

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