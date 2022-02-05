爆谷一周︱張繼聰自爆首次約謝安琪食飯經歷：覺得呢個女仔唔惹小

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》今晚（5/2）一集請來賀歲片《飯戲攻心》的鄧麗欣（Stephy）、張繼聰和林明禎擔任嘉賓。節目中，三人便大爆最難忘的飯局，其中張繼聰便指自己每個女朋友都會帶回家與父母食飯，而老婆謝安琪則是第五任女朋友：「其實有個唔好處，就係我阿媽同我以前啲女朋友做咗Friend，每次分手，我阿媽都喊到……隔咗排佢就會同我講『我仲有同阿邊個飲茶』。我記得我帶我老婆返屋企時……我老婆好叻，我好快令我阿媽鍾意佢，所以我阿媽就唔會講嗰啲台詞，『點會咁嘅，以前嗰個唔會喇』。」不過，最緊張還是向父母、岳母宣布有孫抱的飯局，張繼聰說：「我同我老竇講『你做嚟做阿爺喇』，我老竇就問『做乜呀，你養狗咩？』嗰時未結婚，成餐飯都好開心。」

張繼聰在《爆谷一周》中不斷自爆，向觀眾展示不為人知的趣事。（電視畫面）

張繼聰曬舊合照賀結婚周年 讚老婆謝安琪靚足15載：我就Keep唔到

張繼聰42歲生日 謝安琪曬甜蜜合照親爆愛上老公真正原因

+ 19

談到與老婆謝安琪首次共進晚餐的經歷，當時仍未向對方表白的張繼聰便說：「睇完舞台劇就食飯，我特登叫佢睇舞台劇，因為……有內涵，同埋係我啲同學搞，去到劇場，個個都『Louis』我，好似我係好藝術界咁。」豈料謝安琪比他更加高章，當她打算分享肉醬意粉時竟然「失手」，搞到張繼聰污糟晒：「佢潷畀我時，唔知點解跣手，全個意粉去到我身度，我心諗『正喎，呢個女仔，咁嘅』，我老婆就好Casual咁講『唔好意思，我就係咁，不過我以為啲男朋友好鍾意』，我就覺得呢個女仔唔惹小，同埋覺得我起碼都有機會。」

點擊下圖睇睇張繼聰點講：