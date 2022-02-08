殭屍校園｜「迫女學生影裸照」背後原來有洋蔥！導演：都是真的…

【殭屍校園／Netflix】《殭屍校園》甫在Netflix上線，卻已迅速締造驚人成績，盤踞全球排行榜榜首長達9天，就連英國媒體《The Guardian》、美國媒體《Variety》都撰文盛讚，是否有望推出第二季？導演李在奎近期接受韓媒訪問，不諱言有此計畫，「如果說第一季是人類的生存，第二季就是喪屍們的生存吧」。



是否會拍第二季，李在奎認為Netflix還沒計畫，但他從一開始就打算續拍，關鍵人物也會是南拉、恩智這些不會被喪屍病毒徹底感染的無症狀者，像是班長南拉、恩智，「一般的喪屍病毒是讓人死去然後成為喪屍，但是南拉、 恩智以及奎男卻是在還活著的狀態下成為喪屍」。

至於先前引起外界爭議的「強迫女高中生裸衣拍照」等橋段，李在奎也首次回應，認為這是現實生活發生過的悲劇，只是如實呈現，並非是用刺激畫面吸引觀眾注意，「這個角色比起犧牲生命，更想抹去自己的裸照，我希望看到這些的觀眾能有所感觸」。

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李在奎透露該劇能夠大紅，連他自己都意想不到，還說上架前壓力極大，但他與《魷魚遊戲》導演黃東赫是多年舊識，黃東赫曾在上檔前要他放寬心，「當這部劇獲得佳績的時候，我感覺這兩年就像跑馬燈一樣瞬間閃過」。

然則英媒《Digital Spy》提到曾向Netflix洽談，不過Netflix雖仍在觀望，但非常滿意《殭屍校園》的成績，「這部作品就像喪屍一樣，生命力很強，後續一定會有讓大家滿意的結果」。《殭屍校園》全部12集正在Netflix上線中。

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