家族榮耀｜演惡毒少奶睇唔起人　熊黛林：預咗出嚟有人鬧我

中港合拍劇《家族榮耀》在內地播出大受好評，劇集亦於7日晚獲安排在TVB播出。劇集除了有多位好戲之人，張智霖﹑羅子溢（原名羅仲謙）、楊茜堯（原名楊怡）﹑李彩華等演出之外，還有產後復出拍劇的熊黛林（Lynn），劇中飾演馬家大少奶的她雖然傲驕看不起人，但明刀明槍的行為舉止讓不少網友直呼這位大嫂蠢得可愛，而戲外的Lynn亦直言自己是一位蠢蠢哋的女人。



熊黛林在劇中飾演馬家大少奶葉彩薇。（《家族榮耀》微博圖片）

演惡毒女人預咗被鬧

有收看《家族榮耀》的觀眾都知道，熊黛林飾演的葉彩薇是馬家大少奶，一出場已經展現其高高在上的上等人嘴臉，不時爆出高人一等金句：「我們這些一出生就是鳳凰的人，才是鳳凰。」相當討厭。而產後復出的Lynn可謂成功入屋，憑潑辣的惡毒大少奶一角，令她討論度急升，近日接受訪問的她被問到擔不擔心因為角色而被觀眾貼上負面標籤？Lynn原來一早心裡有數：「其實我一開始拍呢嗰，我預咗前嗰幾集出嚟係有人鬧我，因為講嘢咁刻薄，但越向後睇，你會覺得唔係喎，佢唔係真係衰喎，佢唔係真係想去害人想去點樣，嗰人EQ好低好，好易俾人利用，從來冇經歷呢啲鬥爭，所以其實係好單純一個女人嚟架。慢慢俾觀眾睇到呢一點，啲人就唔會真係憎你囉。」

劇中的Lynn經常擺出高高在上的樣子。（影片截圖）

戲中的Lynn是一位可愛單純的女人，其實戲外的她都自認是一位蠢女人，你是不是都係蠢女人？Lynn就表示：「蠢蠢哋（某啲方面？）我係好善忘嘅人嚟，唔開心嘅嘢我寧願好快忘咗佢，跟住再提返真係有呢件事咩，我唔會記得嘅。我呢方面，我覺得雖然蠢唔記仇，但係呢又會覺得自己開心啲。」

Lynn自認現實生活中都是蠢女人。（陳順禎攝）

改形象讓觀眾耳目一新

從出道到現在Lynn的過往演出比較是斯文﹑賢淑，少之又少飾演這一種惡毒婦人的角色。對於為何導演會挑選其演出馬家大少奶一角，Lynn就強調最大因素是新鮮感：「佢哋就覺得好新鮮，想要一個好唔同驚喜俾大家。因為我平時太斯文，形象賢妻良母咁樣，啲人想睇唔同架嘛。復出第一步如果想大家記憶深刻嘅話，咁一定要係好唔同。佢話呢嗰角色做出嚟一定好好睇。」看來導演的眼光獨到，如今該角色話題度極高，足以證明是多麼的成功。

而首次出演這種明刀明槍的惡毒婦人角色，Lynn亦表示開拍前沒有參考過其他影視作品，全靠自己專研：「冇睇其他嘅戲，但係呢我就因為嗰幾日隔離緊，反正好悶，所以自己睇劇本，自己諗點樣呢？」還落足功夫做資料蒐集觀看不同名媛的行為舉止：「跟住睇吓名媛嗰啲樣，最緊要係睇佢哋嗰神，高高在上係點樣嘅，睇唔起人係點，你會不停上網搜查呢啲樣，即成日仰高頭，藐嘴藐舌，佢咃最鍾意就係我藐嚟藐去，覺得好笑又好乞人憎。」劇中她的確多次出現此種神態，絕對是演繹得非常成功。

Lynn為了演得神似，還做足功課觀看不同名媛的神態。（陳順禎攝）

自認忙碌命拒家相夫教子

雖然在戲內Lynn是飾演豪門少奶奶，但其實現實生活的她絕對亦是豪門少奶奶，2016年嫁給富商郭可盈的弟弟郭可頌，婚後產下兩女在家相夫教子，同劇中的角色大同小異。所以被問到喜歡名媛生活嗎？Lynn二話不說：「其實係幾好嘅，幾舒服嘅。你又唔使做嘢，剩係相夫教子，得閒扮吓靚飲吓茶，其實幾好嘅。但對於我一個忙慣咗嘅人嚟講，我會覺得好似好想有嘢做，你睇吓我湊B湊咗幾年，即刻又返出嚟做嘢，會覺得我哋叫勞碌命。」強調出來工作開心一點。

Lynn認為出來工作會開心點。（陳順禎攝）

另外，戲中的她同楊茜堯（原名楊怡）﹑李彩華有不少對手戲，其中某集同楊茜堯的打鬥戲相當激烈，而該場戲份兩人是真打上陣的，Lynn表示：「其實真係打到佢身到，一開始我係好就住，就連搖佢我都唔敢，，因為你唔想傷到對方，但導演話太假，一睇就知未打過交。跟住就豁出去起勢咁搖，起勢咁打，真係打到佢身架，我感覺到成個人係癲晒。」亦因為這一場戲令Lynn的膝頭哥受傷，可想而知她是多麼的投入。

服裝：Shiatzy Chen

化粧︰Ivan Lee

髮型︰Chris Cheng @AVEDA iL COLPO

場地︰海洋公園萬豪酒店

Lynn在劇中同楊茜堯的打鬥戲相當精彩。（陳順禎攝﹑《家族榮耀》微博圖片）