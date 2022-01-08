家族榮耀 |李彩樺心機重眼神超有戲　三個女人戲搶Fo吸睛度高

中港合拍劇《家族榮耀》最近在內地開播，掀起一陣追劇潮，事關這類家族鬥爭戲看點十分多，而且非常有TVB味道的影子，讓不少網友激讚直言根本是現代版的《宮心計》，大家都有讚無彈。其中飾演馬家大少奶的熊黛林，在演繹自視傲高的高尚人設時，舉手投足演得相當出色，讓網友直言她根本就是「惡毒少奶奶」，演技受到網友肯定。

三個女人的鬥爭戲掀起不少熱話啊！（影片截圖）

《家族榮耀》集齊不少為人熟悉的港星，不過當中楊茜堯（原名：楊怡）﹑李彩樺﹑熊黛林三個女人的對手戲，絕對搶了不少焦點，而且金句連連。在劇集中飾演馬家大少奶的熊黛林氣場相當之強，為人心機重且自視過高，將高人一等的感覺發揮的淋漓盡致。就好像在洗手間的戲份中，打扮嬌艷的她對着鏡子梳裝，在講別人壞話的時候眼睛表現出不俏的眼神，非常有自信表示：「我們這些一出生就是鳳凰的人，才是鳳凰。有我在馬家，只要她們不犯錯乖乖地做金絲雀，有甚麼喜慶節日就放她們出來娛樂一下大家咯！」而她所講的金絲雀就是李彩樺同楊茜堯。

熊黛林將高傲的一面演得淋漓盡致。（影片截圖）

不少網友都指熊黛林演技有進步的。（影片截圖）

另外，熊黛林在詮釋馬家大少奶的時候，經常表現出假笑假面的一面，經常對楊茜堯﹑李彩樺下馬威，妥妥將看不起人的感覺展現出來，這一點讓網友激讚。而她的演技亦引來不少網友直言看得牙癢癢，揚言她的演技進步了不少，看得大家好爽。而她亦以馬家大少奶的口吻在微博貼文留言：「跟我鬥？好戲還在後面呢！長嫂為母，我跪你，你受得起嗎？」似乎入戲太深，搞笑十分。

李彩樺在劇中擅長搧風點火。（影片截圖）

李彩樺眼神非常奸。（影片截圖）

而在劇中飾演馬家三少奶的李彩樺，將心機女的人設更演得入木三分，不像熊黛林直接表現出來。就好像熊黛林因為娘家發生危機而哀求馬家二少奶楊茜堯的時候，李彩樺的對白不算太多，不過她就擅長在旁搧風點火，而且她的一個眼神已經表現惡毒女人一面，印證了一句說話「最毒婦人心」。另外，她還扮無知設局熊黛林的場面更非常高招，道出一句：「蠍子的本性就是螫人，有機會她怎麼會放過。」非常精彩。

楊茜堯開始反擊。（影片截圖）

對比熊黛林﹑李彩樺，楊茜堯的人設反而比較正面，在劇集中一開始不爭不搶的她，最終為了自己的利益亦全面進行反擊，在一幕對着馬家二少爺黃浩然出軌的情婦戲份時，她將正宮太太果斷斬草除根的氣場發揮的相當好，當她要求情婦離開香港時，情婦就表示想去法國或紐約，但楊茜堯一句：「法文你會說嗎？英文我猜你除了會點漢堡包之外，也不會別的了哦。」攻擊對方的言行舉止看得網友好爽。她們三個女人鬥爭的戲份，在網上引起了不少話題，看來這一類型劇集深得內地觀眾口味。

楊茜堯給錢打發情婦。（影片截圖）