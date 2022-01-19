家族榮耀｜楊茜堯張智霖激吻旋轉8圈　網友：頭不暈嗎？

中港合拍劇《家族榮耀》熱播大受好評，豪門爭鬥的劇情掀起不少網友討論。而在近日播出的劇情中，楊茜堯（原名楊怡）同張智霖的一場親吻戲甚為激烈，意外地登上微博熱搜成為熱門話題。

網劇《家族榮耀》大受好評。（《家族榮耀》微博圖片）

有收看《家族榮耀》的觀眾都知道，在劇中楊茜堯飾演的甄芯是馬家的二少奶，而張智霖飾演的馬展鴻是馬家堂少爺，他們二人就是堂叔嫂關係。不過在甄芯還未嫁入馬家之前，馬展鴻一直在暗戀對方，始終不敢向她表白。

男方一直對女方有意。（影片截圖）

而在近日的劇情中則回顧到甄芯還未嫁入馬家之前，他們二人竟然在飲醉酒的情況下激吻。一開始二人在戶外飲酒談心，隨後在熏醉的情況下，男方則送女方回到家中，及後男方則情不自禁親吻了女方，最終二人拋開所有包袱激吻，一邊脫衣一邊激吻，在過程中他們不斷旋轉式激吻，從門外激吻到室內走廊，有細心的網友發現，單是這一場激吻戲他們一共旋轉了8圈，令不少網友嘲笑難道他們不覺得暈嗎？網友們還配上歌手蔡依林的歌曲《舞孃》其中一句歌詞「旋轉跳躍我閉著眼」來形容他們，非常幽默。

楊茜堯同張智霖激吻。（影片截圖）

激吻轉了8個圈 。（影片截圖）

另有網友就搞笑表示張智霖的老婆袁詠儀（靚靚）看到這場激吻戲後可能會超生氣，所以猜測她會去買手袋發洩，還建議張智霖快準備歡賣手送對方，認真搞笑。

靚靚看到有何反應呢？（袁詠儀微博圖片）