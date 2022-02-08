家族榮耀 |熊黛林認是虎媽會罰企　不反對女兒入行：家姐有表演慾

正在TVB熱播的中港合拍劇《家族榮耀》陣容相當鼎盛，其中一大亮點就是產後復出拍劇的熊黛林（Lynn）。一改過往斯文賢淑形象的她，竟然在劇中飾演一位奸詐的豪門少奶奶，雖然角色人設非常討人厭，不過Lynn卻揚言演得過癮又很爽，連老公郭可頌都激讚。



劇中Lynn同郭政鴻飾演夫妻。（《家族榮耀》微博圖片）

老公激讚演得好

劇中的Lynn雖然是惡毒少奶，不過其害人的行為卻相當不精明，甚至於被人利用都不知道，讓不少網友嘲笑她個性蠢是一位單純的女人。正正因為如此她收穫不少粉絲，產後復出之作可謂成功。近日，在接受訪問時被問道老公對其演出有何評價，Lynn笑言：「話好好睇，佢緊係咁講啦！同埋你都幾癲吓，有幾場戲真係好癲。」看來老公有用心去看哦。而在劇中她同郭政鴻飾演夫妻，少不免有一些親密動作，被問道老公對其接工作有何底線？Lynn則強調不要太激情就好。

老公郭可頌有看劇支持Lynn的。（熊黛林微博圖片）

自認是嚴母

戲內的Lynn是兩女之母，是一位對女兒管教相當嚴格的媽媽，不約而同地戲外的她又是兩女之母，問道戲外是不是虎媽類型，Lynn則二話不說：「好嚴格嗰啲，絕對係,冇得Say No。（你會唔會體罰？）唔會，會罰企。因為我之前都有問過朋友，佢哋驚咩嘢？佢話唔驚你打架，真係唔驚打，打手打好多吓係唔驚嘅，佢驚你罰企呀，佢會覺得冇面子呀！好驚罰企架。」還表示家中老人家會心疼小朋友，特別是Lynn的媽媽，還因為罰企一事更同Lynn吵架。

Lynn認是嚴母，女兒做錯事會罰企。（陳順禎攝）

拍吵架戲認好過癮

今次演奸詐角色少不了吵架的戲份，對於這種戲份Lynn揚言拍得好過癮：「好過癮真係將你所有唔開心嘅嘢或者係積壓係心入面啲嘢，全部發泄晒出嚟，同埋又湊咗B湊咗咁多年，會覺得突然之間好似放咗假，突然之間又被你發泄出嚟，會覺得好爽好舒服，對於我嚟講拍戲好似放假。」言語中可以聽得出她好享受是次拍劇工作。對於接下來的動向，Lynn揚言會以工作為主，希望藉由劇集演出讓觀眾感受不一樣的她，同時亦好好磨練演技，好讓演藝工作更上一層樓。

Lynn認為拍吵架戲好爽。（陳順禎攝）

不反對女兒入行

另外，在訪問中Lynn亦提到兩位女兒小小年紀身高已經超過1米，其中姐姐非常有表演慾，揚言不反對她們入行：「阿妹高啲，家姐依家追返嚟少少。我諗阿妹肯定係做模特兒，（俾唔俾？）俾，不過睇佢自己鍾意喇！佢好似比較怕羞，家姐就一定係入行做演員嗰啲，家姐好有表演慾。」看來絕對是有其母必有其女，待日後兩位女兒一定是受觸目的星二代。

服裝：Shiatzy Chen

化粧︰Ivan Lee

髮型︰Chris Cheng @AVEDA iL COLPO

場地︰海洋公園萬豪酒店

Lynn不反對女兒入行。（熊黛林微博圖片）