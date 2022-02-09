冬奧｜滑冰DQ爭議　RM@BTS、aespa寧寧發文惹中韓網民罵戰

早前北京冬奧開幕禮上因朝鮮族在表演時穿韓服而掀起中韓兩國罵戰，早前再因有力奪獎牌的韓國選手在滑冰項目中被DQ而在加深兩國民眾的仇恨情緒，韓國男團BTS防彈少年團的隊長RM及女團aespa中國成員寧寧亦因為分別公開為韓國和中國隊打氣而牽連在兩國的罵戰之中。



BTS隊長RM（Instagram：@bts.bighitofficial）

女團aespa的中國成員Ningning。（Instagram：@aespa_official）

韓國滑冰選手兼該項目的世界紀錄保持者黃大憲以及另一韓國代表李俊瑞原本在1000公尺競速滑冰項目中占小組第一及第二名，卻在周一（7日）的準決賽中被判犯規而遭DQ取消資格，中國代表亦因此有三名選手入決賽，韓國代表隊早前已向國際滑冰聯盟（ISU）發信申訴卻遭駁回，並表示會再向國際體育仲裁法庭申訴。決賽中，本來先衝線的匈牙利選手劉少林被判罰黃牌，最後更把金牌拱手讓給任子威，雖然中國在冬奧該項目奪歷史上首金，卻備受着廣大的爭議，尤其在韓國引發軒然大波。

黃大憲在準決賽因超越時切線被取消資格。（Getty Images）

劉少林被指兩度伸臂擋住任子威，最後衝線時更跌倒。雖然首名過終點，但被取消資格。（Getty Images）

中國雙將任子威（中）及李文龍（左）包辦金、銀牌，銅牌是第四名衝線的劉少昂（右）。（Getty Images）

不少韓國藝人透過社交網站表態支持兩位韓國選手，韓國天團BTS隊長RM（金南俊）在Instagram限時動態中上傳黃大憲在準決賽中超越兩名中國選手的畫面，並加上拍手和豎起大拇指的表情符號，但此舉卻引發中國網民不滿，由於RM的Instagram帳號只開放給朋友留言，中國網民紛紛湧到微博，以及BTS的Instagram留言：「隊長應該清楚中國粉絲買多少專輯吧」、「所有韓國人別再來中國撈金」、「建議全面禁韓」。

RM在Instagram限時動態中上傳黃大憲在準決賽中超越兩名中國選手的畫面，並加上拍手和豎起大拇指的表情符號。（Instagram：@rkive）

中國網民紛紛湧到微博，以及BTS的Instagram留言。（Instagram：@rkive）

另外，女團aespa的中國成員Ningning（寧寧／寧藝卓）在7日在付費社交群體bubble中發文表示「wow聽說今晚得了首金，開心」，在一片冬奧DQ爭議及中韓罵戰之時發文令大部分粉絲感到錯愕，慨歎她太不懂察言觀色：「如果要在韓國賺錢，拜託稍微看一下韓國人的眼色吧」、「那就回你的國家吧」、「​​去中國當C-POP歌手吧」、「她也是多賺一點錢之後就會跑了吧，乾脆在那之前先退出吧」。