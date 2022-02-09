殭屍校園︱孝山高中配角們真實年齡曝光　最老學生只細班主任五歲

以喪屍和人類變異為題材的的NETFLIX韓劇《殭屍校園》於上月底上架後人氣和討論度高居不下，雖然成功帶挈一眾演員尹燦榮、朴持厚、朴所羅門、趙怡賢及李瑜美等人的知名度及人氣，但一眾在劇中的孝山高中學生的演員們真實年齡卻被指太離地，符合學生人設的演員竟然只得五人，反而飾演未婚誕子的學生「熙秀」才是全劇最年輕的演員，今年只得17歲。
早前為大家介紹了一眾《殭屍校園》主演們的真實年齡，現時為大家介紹劇中配角們的真實年齡，究竟誰最似高中生呢：
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