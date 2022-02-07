家族榮耀 | 典型豪門恩怨劇成收視保證　唯一隱憂有一點！

由優酷和寰亞電視節目製作（香港）有限公司出品，梁家樹及陳德修監製的話題網劇《家族榮耀》接下《青春不要臉》時段，今晚（7日）將於無綫（TVB）首播。由於劇集早已於1月在內地優酷視頻、以及MyTVSper等影視平台播出，故未於翡翠台播出前，不少心急觀眾已先睹為快，為劇集製造討論度。



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演員卡士強大

《家族榮耀》宣布演員陣容時已惹來話題，皆因卡士十分強大。其中包括視后楊茜堯（前名楊怡）與羅子溢（前名羅仲謙）夫妻檔上場，稱嫁入豪門6年呻做闊太好悶而復出拍劇的熊黛林，近年北上拍節目的張智霖、李彩華、黃浩然等人，更有梁靖琪、郭政鴻、陳曼娜、余安安等TVB觀眾熟悉的臉孔。

而這是楊茜堯繼《再創世紀》（2018）後再亮相TVB的劇集，也是她產後復出首套劇集，而于洋才於今年1月播畢的電視劇《異搜店》亮相，當時他接受《香港01》訪問，透露《異搜店》是他在TVB的告別作，為湊夠騷才接拍沒有角色的對白。而今次於《家族榮耀》中他飾演舉足輕重的豪門老爺馬世宏，相信演技會更有發揮空間。

典型豪門恩怨 TVB味十足

此外，光看《家族榮耀》這個名字，就知道開宗明義是講述豪門恩怨。第一集非常快速地進入了勾心鬥角的劇情中，TVB味十足，楊茜堯未入門已遭到熊黛林飾演的馬家大少奶為難；李彩華與楊茜堯以好姊妹身份出場，但後來楊茜堯會如何黑化對付李彩華，也是追看點之一。另外，劇情相當緊湊，除了勾心鬥角，婚宴後翌日，黃浩然便捲入行賄案中；劇集又尢如電影《教父》一樣，一開頭便配以宏大熱鬧的婚禮現場，非常吸睛。

內地提早上架或影響收視

不過《家族榮耀》唯一隱憂是它早於內地平台上架，有心觀眾已能夠在影視平台搶先睇劇。在這個人人於網上追劇的年代，提早上架或多或少會影響收視。不過撇除上述憂慮，《家族榮耀》相當迎合TVB觀眾口味，相信有收視保證。

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楊茜堯羅子溢溫馨相：