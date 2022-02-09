華燈初上 |第三季預告阿達持槍對好友　花子先係真兇？

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》第一﹑二季都大受好評，而萬眾期待的第三季亦即將在3月18日上線，讓不少網友大呼期待。而今（9日）官方就率先播放第三季最新預告片，每個角色都有全新的衝擊，遂一露出了真面目，「到底誰是兇手」的問題，再次讓大家猜不透。

《華燈初上》第三季將在3月18日上線。（hikari_lightthenight@IG）

根據第三季的預告片畫風看，整體劇情偏刑事劇，同第一季的女人戲﹑第二季的推理劇，明顯在佈局上層層分明，讓觀眾更清晰地去作出思考。在第三季中，毒品的緝查似乎有頭緒，交代了檢察官葛檢（修杰楷飾）和牛郎亨利（王柏傑）的毒品掛勾事件，而葛檢亦不掩飾自己的毒品交易行為，似乎向刑警好友潘文成（楊祐寧飾）坦誠公開：「如果有個工作收入是現在的十倍，你會怎麼做啊！」此話一出潘文成想必心裡有數。

葛檢開始露出真面目 。（影片截圖）

果不然警察局的高層疑似同毒品黑幕有關，因為在原本只一心為姐姐蘇慶儀（楊謹華飾）報仇的馬天華（霍建華飾）突然變好人，助攻楊祐寧查案，講出一句：「一清專案被通緝的那個蔡老闆，你應該知道吧？你們警政系統喔，一大半都被他給包了。」而潘文成在工警察工作中當然扮不知道，實則已經在細查，慢慢揭開同僚不可告人的秘密。

潘文成會慢慢揭開同僚不可告人的秘密？。（影片截圖）

霍建華助攻潘文成。（影片截圖）

當然除了毒品之外，還有緝查殺死蘇慶儀的兇手，在第二季結局的時候阿達（章廣辰飾）突然出現開車撞死江翰（鳳小岳飾）一幕，讓不少網友懷疑他是幫兇，因為真正的兇手極可能是他喜歡的女人花子（劉品言飾）。而在第三季中，阿達的行為亦讓潘文成發現，更向對方訴說：「你不要以為把錄影刪掉，這一切事情就可以當作沒發生。」隨後鏡頭一轉，阿達竟然持槍指向潘文成，這個行為更讓網友相信阿達絕對是為花子掩飾些甚麼，更令大家相信花子可能就是兇手。

花子會是兇手？（影片截圖﹑hikari_lightthenight@IG）

阿達竟然持槍指向潘文成。（影片截圖）

另外，在第三季中已過檔去到「Sugar」酒店成為王牌的愛子（郭雪芙飾），竟然被寶媽媽（吳慷仁飾）利用，在其酒杯落藥，疑似在她不清醒的情況下同客人進行極其跨張的親密行為。因為從預告可見，愛子被兩名有SM癖好的男客人勒口，雖然她不停掙扎但始終沒用，發出求救聲亦沒有人上前救忙，淪為寶媽媽的賺錢工具。而寶媽媽對待愛子的行為亦讓羅雨儂（林心如飾）知道：「你還是不是人啊？喝醉跟下藥我看不出來嗎？」還有百合（謝欣穎飾）躲在底下哭泣的畫面，頓時令網友感到好奇，猜測她看見甚麼呢？同兇手有關聯？第三季每個人都露出了真面目，每個人都有可能是兇手，「到底誰是兇手」就讓我們拭目以待。

愛子被落藥推入火坑。（影片截圖）

百合看見甚麼？（影片截圖）