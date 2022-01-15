華燈初上 |中村先生穿衣顯瘦脫衣有肉　網友：兇手果然是中村

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受好評，目前已經播放了兩季，多個新人物亦陸續登場，讓劇情增加了更多聯想性。而在劇中飾演中村先生的日籍名模加賀美智久更因為該劇而人氣急升，近日在instagram上貼健身運動照，精壯身材引來不少網友激讚，還笑言看如此壯碩的體格，看起來極似兇手，讓大家哭笑不得。

加賀美智久因為《華燈初上》而人氣急升。（tomo_0612_@IG）

有收看《華燈初上》的觀眾都知道，中村先生同蘇媽媽（楊謹華飾）是有感情線的，雖然她是他的未婚妻，但仍然脫不了有殺人動機的嫌疑，而警方目前仍從不同角度去搜證尋找真兇。在兇手還未找到的時候，中村先生已經被網友指認就是兇手，事關戲外的他健身有成練就一身精壯身材，還遭網友笑言：「這種體格絕對可以搬得動屍體，兇手果然是中村先生！」認真好笑，而他亦有作出回覆的動作，上貼三個戴太陽眼鏡的圖案表示，並沒有正面回應。

加賀美智久擁有壯碩身材。（tomo_0612_@IG）

戲外的中村先生熱愛健身，眼見他在instagram上貼的照片可見，擁有粗壯的手手臂同飽滿的胸肌，而且肌肉線條明顯，身材絕不輸年輕人。除了身材好之外，他的膚色相當黝黑，原來他不時有曬太陽的習慣，難怪肌肉線條看起來如此明顯。

加賀美智久身高有183CM。（tomo_0612_@IG）

事實上，加賀美智久在1999年已經來到台灣發展，曾同台灣第一名模林志玲一起主持節目《Yokoso！Japan》。後來轉戰戲劇圈發展，曾演出《東方茱麗葉》﹑《天使情人》﹑《給愛麗絲的奇蹟》等，來台發展已超過20年了。

加賀美智久已經來台超過20年。（tomo_0612_@IG）