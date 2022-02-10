TVB收視報捷宣傳片黃金時間狂播　年輕觀眾升幅竟然贏其他台8倍

TVB宣傳片入面用了粉藍底色配白字，宣傳4歲以上觀眾有2.7升幅。

無綫（TVB）對收視數字非常重視，早前在釋出收視的同時，順道將ViuTV自家劇《IT狗》的豆瓣評分公布，此舉令一眾網民嘖嘖稱奇；不單止這個豆瓣分數，其實近一個月，TVB不時播放一條關於收視的廣告片段，內容就關於TVB在年輕市場有顯著的增長，眾所周知TVB最近為爭取年輕市場，的確下了很多功夫，拍青春劇、選秀騷、多元綜藝節目等等，所以他們對年輕觀眾的收視是非常重視。

年輕觀眾收視贏其他電視台8倍

「只求突破、敢去試、向前衝、堅持做」是TVB在這個廣告上的大字標題，在數據上則交出這兩項資料—「翡翠台年輕觀眾收視上升2.6點，比較其他電視台升幅升過8倍」和「翡翠台4歲以上觀眾整體收視上升2.7點」，每一收視點觀眾人數64,970，即是多了175,419人。相信這兩個數字都令人意想不到，因為社交網絡上ViuTV、MIRROR的內容都經常「洗版」，但原來在收視上又會出現不同的結果。

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不過，TVB講到明，這些數字只是計算2021年11月8日至2022年1月2日和2022年1月10日至23日，採樣時段是晚上7時至11時，除了《東張西望》和《愛·回家之開心速遞》，這段時間分別播出《鐵拳英雄》、《青春不要臉》、《異搜店》、《換命真相》、《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》、《拳王》和《愛上我的衰神》八部劇集，還有一大堆綜藝節目。

年輕市場的確很重要。

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