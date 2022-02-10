因為是朋友呀 |陳妍希婚姻生活有一樣事做得最好　陳曉可專心拍戲

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就邀請了人氣女星陳妍希作客，一行多人繼續在雲南省騰衝市體驗生活。過程中她們少不免談及內心說話，陳妍希罕再提同老公陳曉的愛情故事，引起不少討論。

Joey﹑阿嬌﹑陳妍希傾心事。（影片截圖）

在優美的環境襯托下，一邊休息一邊喝茶就最適合談心的時候，而此時阿嬌就八卦上身第一個向坐在旁的陳妍希發問，雖然問問題時顯得尷尬，不過最終成功：「你跟你老公是一見鍾情還是日久生情？」而陳妍希二話不說：「絕對不是一見鍾情的，因為那時候我們在拍戲，其實那時候拍戲我壓力好大的。所以那時候，我其實真的沒有想那麼多，所以我們在拍戲的當下真的就是，我只覺得他是一個很好的演員，然後又到了宣傳再碰到。」換言之就是因為拍戲而生情，而他們戀愛一年多就在2016年結婚，同年生下兒子小星星，一家三口相當幸福。

陳妍希表示同陳曉不是一見鍾情。（陳曉工作室微博圖片﹑影片截圖）

隨後阿嬌再追問想知道他們如何保溫這段愛情關係，而陳妍希就認為重要是共識：「我覺得你要一直都是那種，我愛你你愛我很熱烈的，我真的覺得大家就是前面一兩年最多了。就是要兩個人有共識，就是你們確定這個家是你們想要一起守護的。」而他們結婚至今近6年時間，不時傳出婚變傳聞，去年更因為趙麗穎同馮紹峰離婚，更有大批網友勸陳曉同陳妍希離婚，望陳曉追回昔日的緋聞女友趙麗穎，因為在粉絲心目中他們才是最匹配的一對。對於種種傳聞陳妍希同陳曉都有對外作出共同回應，夫妻一條心的態度讓不少網友羨慕，想必他們在生活上有達成共識，所以這段愛情才能走得長久。

陳妍希覺得愛情保溫方式最重要是要達成共識。（影片截圖）

眼見阿嬌不停問陳妍希問題，在旁的Joey亦不甘示弱：「你跟你先生的愛情故事裡面，那一方面是你覺得你做的最好？」對此陳妍希認為只要把家庭照顧好已經是最好：「我覺得，他現在在往一個好的演員當中的方向去努力，然後他很專注的在做這件事情。我覺得現在的我，其實就是讓他除了專注在這件事情之外，小孩子需要去處理的東西，家裡需要處理的東西，就是我可以讓他不用去花更多的時間去想這些東西。」言語間就是將家庭打理得井井有條，已經是對陳曉最大的幫助。而她亦強調每一個家庭都不一樣，最重要是要取得一個平衡點，認為認真努力過每一天最重要。

一家三口好幸福。（yanxi531＠IG）